Novo vice de futebol acompanha treino do Flu e promete blindar time da política O novo vice-presidente de futebol do Fluminense, André Sá, acompanhou pela primeira vez os treinamentos da equipe, neste sábado, na Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx), na Urca (zona sul do Rio). O dirigente prometeu blindar o time das questões políticas do clube neste ano de eleições presidenciais. "Minha missão é dar um pouco mais de suporte aos profissionais do futebol, principalmente neste ano político, levar a paz e blindar o Departamento de Futebol da política do clube", comentou.