Novo vice de futebol do Flamengo diz que anuncia técnico até quarta-feira

O Flamengo deve ter um novo treinador na quarta-feira. Este foi o anúncio feito por Marcos Braz, novo diretor de futebol do clube, sábado à noite, após a eleição de Rodolfo Landim para a presidência. E o nome de Abel Braga ganha cada vez mais força.

"Tem muita chance. Agora não tem nada decidido. A gente já vem trabalhando em algumas situações. O Abel é um grande treinador, tem uma história bonita no futebol. O departamento todo está trabalhando no futebol. É lógico que tínhamos prudência, uma eleição ainda pela frente. Agora a gente vai acelerar", afirmou o dirigente.

Candidato da oposição, Rodolfo Landim foi escolhido para ser presidente do Flamengo pelos próximos três anos. Encabeçando a Chapa Roxa, Landim recebeu 1.879 votos e obteve 61,65%, contra 1.097 (35,99%) do segundo colocado, o candidato da situação Ricardo Lomba, da Chapa Rosa.

Empresário, Landim, que vai tomar posse em janeiro, vai substituir Eduardo Bandeira de Mello, a quem apoiou na eleição de 2012. O novo presidente do Flamengo até integrou a diretoria do antecessor no primeiro mandato. Mas entrou em divergências e acabou se tornando opositor nos últimos anos.