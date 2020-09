Novo vídeo mostra suposta ofensa homofóbica de Neymar ao zagueiro Álvaro González

Um novo episódio da briga entre Neymar e Álvaro González pode sugerir que o atacante brasileiro tenha feito ofensas homofóbicas para o zagueiro espanhol no duelo entre Paris Saint-Germain e Lyon, no último domingo, pelo Campeonato Francês. O jornal espanhol "Gol" divulgou um vídeo com leitura labial e legendas da discussão entre eles que mostra a possível discriminação por parte do camisa 10 parisiense.

"P... Maricón" teria sido a ofensa de Neymar a González pouco antes das reclamações do astro brasileiro para um dos árbitros da partida em que diz "Racismo No". As punições aos dois jogadores devido ao episódio deverá sair ainda nesta quarta-feira. Na ocasião, apenas Neymar recebeu o cartão vermelho.

Nesta terça-feira, o site do jornal espanhol Marca divulgou um vídeo que mostra a briga inteira e por um ângulo inédito. Ambos discutiram por cerca 1 minuto e 20 segundos antes do tapa que gerou a expulsão do atacante parisiense.

Após o ocorrido, Neymar foi às redes sociais se manifestar sobre o caso. O atacante publicou "Único arrependimento que tenho é por não ter dado na cara desse babaca", em seu Twitter. Logo depois, escreveu: VAR pegar a minha "agressão" é mole ... agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de "MONO HIJO DE PUTA" (macaco filha da p...)... isso eu quero ver! E aí? CARRETILHA vc me pune.. CASCUDO sou expulso... e eles? E aí ?"

De cabeça mais fria, o craque brasileiro disse que não deveria ter dado um cascudo em González, e que diante disso até aceita ser punido, se o mesmo acontecer com o defensor rival. Os dois jogadores esperam por uma decisão do comitê disciplinar da Liga de Futebol Profissional (LFP) da França. Segundo a imprensa francesa, Neymar pode pegar sete jogos de suspensão, enquanto que para González, caso se confirme as ofensas racistas, pode ficar de fora por dez partidas.

Confira o vídeo abaixo em que mostra a possível ofensa homofóbica de Neymar: