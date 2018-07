Novo zagueiro santista pode estrear diante do Mogi Mirim na quinta

O zagueiro Luiz Felipe, 22 anos, foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira como novo reforço do Santos. O jogador, que estava no Paraná Clube, ganhou a camisa 2. A estreia do zagueiro pode ser nesta quinta-feira, contra o Mogi Mirim, no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista. "Estou pronto. Vou treinar e buscar o meu espaço. Deixo para o Dorival decidir por jogar na quinta-feira ou não", afirmou o defensor em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira.

Luiz Felipe é uma aposta da diretoria do Santos, que investiu R$ 1 milhão por 55% de seus direitos econômicos. Isso significa uma exceção, pois a diretoria prefere as contratações de jogadores em fim de contrato, sem grandes investimentos. "É um grande sonho realizado. Vou dar meu máximo por esse clube tão grandioso".

O zagueiro afirma que prefere jogar pelo lado direito da defesa. Atualmente, o Santos tem apenas dois zagueiros à disposição (Gustavo Henrique e Lucas Veríssimo). David Braz e Paulo Ricardo estão contundidos. "Não me sinto pressionado. A dupla de zaga é de garotos de qualidade. Terei que trabalhar bastante para buscar espaço", afirmou o zagueiro.