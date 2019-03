Novorizontino afunda São Caetano e assume a vice-liderança do Grupo B

Em um duelo de opostos, deu a lógica. Mas não foi tão fácil como o esperado. Na noite desta segunda-feira, o embalado Novorizontino sofreu até o último minuto para vencer o desesperado São Caetano, por 2 a 1, no estádio Jorge Ismael de Biasi, no encerramento da décima rodada do Campeonato Paulista.

A vitória coloca o Novorizontino na vice-liderança do Grupo B, com 16 pontos, dois a mais que o Guarani. Por outro lado, o São Caetano segue em situação bastante delicada. Na lanterna do Grupo A, com sete pontos, o time do ABC figura na zona de rebaixamento, na frente apenas do São Bento.

O primeiro tempo foi bastante movimentado. Como já era esperado, o Novorizontino começou em cima e abriu o placar com o zagueiro Everton Sena aos nove minutos. A defesa do São Caetano tentou tirar e a bola acertou as costas do camisa 3 antes de entrar. Os donos da casa continuaram em cima e acertaram o travessão em cobrança de falta do meia Murilo Henrique.

Quando menos se esperava, o São Caetano foi buscar o empate aos 32 minutos com um golaço de falta do lateral Alex Reinaldo. A alegria, porém, durou apenas três minutos. Adilson Goiano aproveitou bate e rebate dentro da área para colocar o Novorizontino novamente na frente.

Como precisava da vitória, o São Caetano partiu para cima depois do intervalo e deixou a partida mais aberta, dando espaços para os contra-ataques do Novorizontino. Os donos da casa perderam boas oportunidades com Cléo Silva. E quase pagaram caro quando a bola sobrou para Diego Rosa dentro da área, mas Vagner saiu fechando bem o ângulo.

Os dois times voltam a campo na sexta-feira, pela penúltima rodada. O Novorizontino enfrenta o Santos, às 20h30, no Pacaembu, em São Paulo. Já o São Caetano tem pela frente a Ferroviária, às 21 horas, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.

FICHA TÉCNICA:

NOVORIZONTINO 2 X 1 SÃO CAETANO

NOVORIZONTINO - Vagner; Lucas Ramon, Everton Sena, Edson Silva e Paulinho; Adilson Goiano, Matheus Salles e Murilo Henrique (Elvinho); Carlinhos (Danielzinho), Cléo Silva e Felipe Marques (Carlos Henrique). Técnico: Roberto Fonseca.

SÃO CAETANO - Luiz Daniel; Alex Reinaldo, Max, Saimon e Capa; Pablo (Ferreira), Carlos Henrique (Willians) e Vitinho (Rafael Marques); Minho, Diego Rosa e Bruno Mezenga. Técnico: Pintado.

GOLS - Everton Sena, aos nove, Alex Reinaldo, aos 32, e Adilson Goiano, aos 35 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Leandro Bizzio Marinho.

CARTÕES AMARELOS - Matheus Salles e Carlinhos (Novorizontino); Diego Rosa, Pablo, Alex Reinaldo e Capa (São Caetano).

RENDA - R$ 31.900,00

PÚBLICO - 1.400 pagantes.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).