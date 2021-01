Novorizontino, Altos-PI e Floresta-CE garantem o acesso na Série D

Novorizontino, Altos-PI e Floresta-CE asseguraram, neste domingo, suas presenças nas semifinais do Campeonato Brasileiro da Série D e, por consequência, o acesso para a Série C de 2021. No sábado, o Mirassol já tinha carimbado a sua vaga. Agora, os quatro vão brigar pelo título da quarta divisão nacional, sendo que os confrontos que determinarão os semifinalistas já foram definidos.

O Novorizontino enfrenta o Floresta, enquanto o Altos pega o Mirassol. As datas dos jogos serão definidos pelo departamento de competições da CBF na segunda-feira. Como nas fases anteriores serão dois jogos, com os times de melhor campanha - Novorizontino e Altos - tendo a vantagem de disputar o segundo duelo em casa.

Os quatro novos integrantes da Série C nunca estiveram na competição desde a criação da Série D, equivalente à quarta divisão, ocorrida em 2009. O campeão, portanto, será inédito.

A RODADA - No interior de São Paulo, o Novorizontino confirmou sua vaga ao vencer o Fast Clube, por 3 a 0, chegando à sua segunda vitória na quartas de final, porque na ida já tinha ganhado, por 1 a 0. Os gols foram marcados por Cléo Silva, Guilherme Queiróz e Danielzinho, todos no primeiro tempo.

O Altos-PI passou com uma goleada por 5 a 1 sobre o Marcílio Dias-SC, fechando a fase com uma vitória e um empate, porque em Santa Catarina segurou o 1 a 1. Betinho, decisivo na conquista da Copa do Brasil de 2012 pelo Palmeiras, marcou duas vezes.

A torcida do Altos driblou a proibição da presença de público para o jogo decisivo levando escadas e subindo nelas para ver por cima do muro do estádio Felipão.

O América-RN, mesmo na Arena das Dunas, perdeu a vaga para o Floresta, que tinha vencido na ida por 2 a 0 e segurou o empate por 1 a 1 no estádio potiguar.

Confira os resultados dos jogos de volta das quartas de final:

SÁBADO

Aparecidense-GO 2 x 3 Mirassol-SP (ida: 1 x 2)

DOMINGO

Altos-PI 5 x 1 Marcílio Dias-SC (ida: 1 x 1)

Novorizontino-SP 3 x 0 Fast Clube-AM (ida: 1 x 0)

América-RN 1 x 1 Floresta-CE (ida: 0 x 2)