Novorizontino amplia jejum do Botafogo e se mantém em segundo no grupo

O Novorizontino eliminou qualquer risco de deixar vice-liderança do Grupo B do Campeonato Paulista, ao menos até o fim desta quinta-feira, quando se encerra a quarta rodada. O time do técnico Roberto Fonseca foi a campo no estádio Jorge Ismael de Biasi e conquistou uma vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, que segue sem vencer no estadual.

Com o resultado, a equipe de Novo Horizonte chegou aos sete pontos e segue perseguindo o Palmeiras, líder da chave, com dez. Já os botafoguenses acumulam a terceira derrota seguida e ficam na lanterna do Grupo D, com a apenas um ponto somado.

O jogo começou com os dois times cautelosos, com o Botafogo um pouco mais interessado, buscando manter a posse e povoar o meio de campo. As jogadas botafoguenses amadureceram rápido e logo aos nove minutos o time teve um pênalti marcado ao seu favor, após Plínio ser puxado na área. Rafael Costa foi para cobrança, mas parou em defesa de Vagner.

Depois da grande chance perdida pelo visitante, o Novorizontino melhorou e o goleiro botafoguense Rodrigo Viana também teve que trabalhar. A melhor oportunidade dos donos da casa foi aos 21 minutos, em cabeçada forte de Pedro Carmona. Viana fez boa defesa. Depois disso, os dois lados sentiram o calor e as chances foram reduzidas.

No segundo tempo, o Novorizontino voltou com uma postura mais agressiva, pressionou a saída de bola botafoguense e tomou conta do campo de ataque. O gol saiu aos 25 minutos, dos pés de Cléo Silva. Ele entrou em campo aos 21, no lugar de Murilo Henrique, e precisou de apenas quatro minutos para balançar a rede, em uma bomba cruzada após passe de Lucas Ramon. Atrás no placar, o Botafogo ensaiou uma pressão, mas não conseguiu se organizar e ofereceu pouco perigo.

O Novorizontino volta a campo às 17h30 da próxima segunda-feira, quando visita o Oeste na Arena Barueri. O Botafogo joga apenas na terça-feira, ainda em busca da primeira vitória, em duelo contra o São Caetano, no estádio Santa Cruz.

FICHA TÉCNICA:

NOVORIZONTINO 1 X 0 BOTAFOGO

NOVORIZONTINO - Vagner; Lucas Ramon, Everton Sena, Flávio Boaventura e Paulinho; Adilson Goiano, Murilo Henrique (Cléo Silva) e Pedro Carmona; Paulinho Moccelin (Elvinho) e Felipe Alves (Carlos Henrique). Técnico: Roberto Fonseca.

BOTAFOGO - Rodrigo Viana; Lucas Mendes, Ednei, Plínio e Pará; Willian Oliveira, Diones (Bruno Moraes), Evandro e Leonan (Jean Silva); Pimentinha e Rafael Costa (Wellington Bruno). Técnico: Léo Condé.

GOL - Cléo Silva, aos 25 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Ilbert Estevam da Silva.

CARTÕES AMARELOS - Felipe Alves (Novorizontino); Diones, Leonan, Pimentinha e Plínio (Botafogo).

RENDA - R$ 15.690,00.

PÚBLICO - 1.075 torcedores.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).