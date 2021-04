Novorizontino bate o São Caetano fora e embola o grupo do Palmeiras no Paulistão

O Novorizontino embolou de vez a briga por classificação do Grupo C, o mesmo do atual campeão Palmeiras, ao derrotar o São Caetano por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, no estádio Anacleto Campanella, pela quinta rodada do Campeonato Paulista Sicredi 2021. O resultado foi muito ruim para o time do ABC Paulista, que segue na lanterna da classificação geral.

Apesar do resultado, o Novorizontino continua na quarta posição do Grupo C, com oito pontos, três do líder Red Bull Bragantino. Já o São Caetano ficou na lanterna do Grupo D, com apenas um ponto somado em seis jogos disputados, aumentando assim a pressão em cima do técnico Wilson Júnior.

Ainda sem contar com Lucas e Matheus Surcin, filhos de Marcelinho Carioca, e próximo de anunciar o atacante Walter, o São Caetano entrou em campo com o intuito de quebrar a série negativa no Campeonato Paulista. Em campo, conseguiu fazer um primeiro tempo equilibrado, mas de pouca emoção.

O São Caetano arriscou principalmente nas tentativas de Luizinho, mas não conseguiu tirar o zero do placar. Do lado do Novorizontino, a expectativa era por um pênalti após passe de Danielzinho, que ficou no braço de Lucas Dias. O árbitro chegou a consultar o VAR, mas mandou o jogo seguir e nada marcou.

Assim como o São Caetano, o Novorizontino não estava tendo uma grande noite. A chance mais perigosa saiu apenas aos 35 minutos. Após cruzamento de Paulinho, Cléo Silva chegou de peixinho para exigir grande defesa do goleiro Luiz, principal pilar da equipe do ABC Paulista por toda a história construída no clube.

O segundo tempo foi mais aberto, com ambas as equipes tendo boas oportunidades de gol. O Novorizontino foi mais eficaz. Aos sete minutos, Cléo Silva cruzou para Danielzinho, que cabeceou, como manda o figurino, para fazer 1 a 0. O São Caetano respondeu em cobrança de falta de Neto, no travessão.

Atrás do placar, o São Caetano saiu com tudo em busca do empate, mas acabou sendo castigado nos minutos finais. Aos 42, Pereira cobrou falta com perfeição na cabeça de Bruno Aguiar. O zagueiro subiu sozinho para decretar o triunfo do Novorizontino.

O São Caetano enfrenta o São Bento na segunda-feira, às 22h15, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Já o Novorizontino entra em campo no sábado para encarar a Ferroviária, às 22h15, no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

SÃO CAETANO 0 X 2 NOVORIZONTINO

SÃO CAETANO - Luiz; Guilherme Henrique (Nikolas), Lucas Dias e Caetano; Daciel (Luiz Felipe), Warian, Neto e Guilherme Castro (Marcinho); Fernando, Luizinho (Emerson Lima) e William Amorim (Diego Cardoso). Técnico: Wilson Júnior.

NOVORIZONTINO - Giovanni; Felipe Rodrigues, Robson, Bruno Aguiar e Paulinho; João Pedro (Adilson Goiano), Léo Baiano e Murilo Rangel (Pereira/Edson Silva); Danielzinho, Jenison (Guilherme Queiroz) e Cléo Silva (Douglas Baggio). Técnico: Léo Condé.

GOLS - Danielzinho, aos sete, e Bruno Aguiar, aos 42 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Fabiano Monteiro dos Santos.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Dias (São Caetano); João Pedro e Pereira (Novorizontino).

LOCAL - Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP).