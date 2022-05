Novorizontino derrota o Ituano, soma 2ª vitória e sobe na tabela da Série B

Novorizontino confirmou sua ascensão na Série B do Campeonato Brasileiro ao vencer o Ituano por 2 a 1, em duelo paulista realizado neste sábado à noite, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pela sexta rodada. Esta é a segunda vitória seguida da equipe comandada por Alan Aal, que no meio de semana bateu o CRB por 3 a 1 e agora soma nove pontos, em sétimo lugar. O Ituano perdeu a chance de entrar no G-4, se mantendo com oito pontos, em nono lugar.

Mesmo jogando fora de casa, o Ituano começou no ataque e fez pressão nos minutos iniciais, parando em duas boas defesas do goleiro Giovanni. Do outro lado, o Novorizontino foi mais objetivo e a resposta veio em forma de gol. Aos 15 minutos, Douglas Baggio tabelou com Quirino e bateu na saída de Pegorari, que nada pode fazer.

Leia Também Pressionado pela torcida, Vasco ganha do CSA e continua invicto na Série B

A partir daí, o ritmo do jogo diminuiu um pouco, e o Ituano aproveitou para empatar aos 38 minutos. Gerson Magrão cobrou falta na área e Lucas Siqueira apareceu entre os zagueiros para testar para o fundo das redes.

No começo do segundo tempo, os dois times acertaram chutes na trave. Aos três minutos, Gerson Magrão cobrou escanteio e Rafael Pereira cabeceou no travessão, pelo lado do Ituano. Já aos 11, foi a vez do Novorizontino, em um chute de primeira de Hélio Borges.

Apesar disso, em mais uma falha, os donos da casa pularam na frente do placar mais uma vez. Aos 19 minutos, depois de um erro da defesa do Ituano, Welliton roubou a bola e ficou cara-a-cara com Pegorari que só viu a bola morrendo no fundo das redes. Nos minutos finais, o duelo seguiu em alta intensidade, com os times no ataque, mas terminou mesmo com a vitória dos donos da casa pelo placar de 2 a 1.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da sétima rodada da Série B. Na sexta-feira (13), o Novorizontino visita a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, às 19h. Já na segunda-feira (16), o Ituano encara o Grêmio, em casa, no estádio Novelli Júnior, às 20h.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 2 X 1 ITUANO

NOVORIZONTINO - Giovanni; Felipe Albuquerque, Rodolfo Filemon, Ligger e Romário; Gustavo Bochecha (Léo Baiano), Jhony Douglas e Diego Torres (Danielzinho); Douglas Baggio (Willean Lepo), Quirino (Welliton) e Hélio (Lucas Tocantins). Técnico: Allan Aal.

ITUANO - Pegorari; Pacheco, Léo Santos, Bernardo Schappo (Dudu Vieira) e Roberto; Rafael Pereira, Kaio (João Victor), Lucas Siqueira e Gerson Magrão; Aylon (Chrigor) e Rafael Elias (Gabriel Barros). Técnico: Mazola Júnior.

GOLS - Douglas Baggio, aos 15 e Lucas Siqueira, aos 38 minutos do primeiro tempo. Welliton, aos 19 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodolpho Toski Marques (SP).

CARTÕES AMARELOS - Aylon e Roberto (Ituano).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).