Novorizontino domina o Oeste e estreia com vitória no Paulistão

O Novorizontino fez bonito em sua estreia no Campeonato Paulista. Nesta quarta-feira, na partida que abriu a competição, o time venceu o Oeste, por 2 a 0, no Estádio Jorge Ismael de Biasi.

O placar poderia ter sido mais elástico se não fosse Caíque França, que falhou feio no primeiro gol, mas depois se redimiu com defesas difíceis. O Novorizontino somou seus primeiros três pontos no Grupo B, enquanto o Oeste está zerado no Grupo A.

Como era esperado, por jogar em casa, o Novorizontino dominou o primeiro tempo, mas só conseguiu marcar aos 46 minutos. Adilson Goiano cruzou, Higor Leite cabeceou e Caíque França deixou a bola passar por baixo das pernas.

Na volta do intervalo, o Novorizontino não deixou o Oeste respirar e viu Felipe Marques desperdiçar uma chance incrível com o gol aberto. Antes, Caíque França havia feito uma boa defesa em cabeceio de Thiago Ribeiro.

Em busca do empate, o Oeste se lançou para o ataque e acabou sofrendo o segundo gol aos 35 minutos. Felipe Marques chutou, Caíque França espalmou e Capixaba completou no rebote.

Os dois times voltam a campo no sábado. O Novorizontino enfrenta o Água Santa, às 15 horas, no Distrital do Inamar, em Diadema, enquanto o Oeste recebe o Ituano, às 17 horas, na Arena Barueri.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 2 X 0 OESTE

NOVORIZONTINO - Oliveira; Celsinho, Everton Sena, Bruno Aguiar e Paulinho; Adilson Goiano, João Pedro e Higor Leite (Pereira); Cléo Silva, Thiago Ribeiro (Capixaba) e Felipe Marques (Léo Tocantins). Técnico: Roberto Fonseca.

OESTE - Caíque França; Mantuan, Sidimar, Bruno Bispo e Rael; Betinho (Wallace Bonilha), Matheus Jussa, Matheus Oliveira (Fabrício Oya) e Mazinho; Roberto e Bruno Gonçalves (João Paulo). Técnico: Renan Freitas.

GOLS - Higor Leite, aos 46 minutos do primeiro tempo; Capixaba, aos 35 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Leandro Carvalho da Silva.

CARTÃO AMARELO - Wallace Bonilha e Rael (Oeste).

RENDA - R$ 19.685,00.

PÚBLICO - 1.740 pagantes.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.