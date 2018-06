Novorizontino e Brasiliense vencem na abertura da segunda fase da Série D

Novorizontino e Brasiliense largaram na frente na fase de mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, aproveitando bem o fator campo, ambos venceram e agora jogam por um empate no jogo de volta.

Na cidade de Novo Horizonte, o time paulista exibiu superioridade em campo e bateu o Macaé por 2 a 1. Abriu o placar com Anderson Cavalo no primeiro tempo e ampliou na etapa final com o mesmo jogador, agora por meio de uma cabeçada.

O Novorizontino poderia até manter uma boa vantagem para o segundo jogo, caso não sofresse um gol aos 38 minutos, marcado por Pipico. No próximo sábado, em Macaé, acontece a definição da vaga para a terceira fase. O time fluminense precisa vencer por dois gols de diferença para reverter a vantagem. O empate serve aos paulistas. Se perder por um gol de diferença, vai decidir a vaga na cobrança de pênaltis.

Situação parecida a favor do Brasiliense, que no acanhado estádio Abadião venceu por 2 a 1 o Sergipe, que saiu na frente com Willian Paulista, aos 24 minutos. O time da casa, porém, conseguiu a virada com gols de Aldo e Romarinho, ambos no segundo tempo. O jogo de volta será em Aracaju.

A rodada de ida da segunda fase prevê mais 11 jogos no domingo e três na segunda-feira. Nesta fase não há gol fora de casa como critério de desempate. Se, ao final do segundo jogo, o confronto terminar empatado no saldo de gols, a decisão vai para as cobranças de pênalti. O clube que terminou a primeira fase na liderança do seu grupo tem a vantagem de decidir a classificação dentro de casa.

Confira os jogos da segunda fase da Série D:

Sábado

Brasiliense-DF 2 x 1 Sergipe-SE

Novorizontino-SP 2 x 1 Macaé-RJ

Domingo

15h30 - Cordino-MA x Ferroviário-CE

15h45 - Altos-PI x Nacional-AM

16h

Fluminense de Feira-BA x Moto Club-MA

Imperatriz-MA x América-RN

Maringá-PR x Caxias-RS

Brusque-SC x Tubarão-SC

URT-MG x Treze-PB

17h

Itabaiana-SE x Campinense-PB

Novoperário-MS x Iporá-GO

18h

Santos-AP x Manaus-AM

Rio Branco-AC x Independente-PA

Segunda-feira

19h30 - Linense-SP x Sinop-MT

20h

Inter de Lages-SC x Uberlândia-MG

Novo Hamburgo-RS x São José-RS