Novorizontino e Linense avançam e se enfrentam nas oitavas de final da Série D

Os primeiros oito classificados às oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D - a quarta divisão nacional - foram conhecidos neste sábado com a realização de oito jogos da rodada de volta válidos pela segunda fase. Entre eles estão dois clubes paulistas - Novorizontino e Linense -, que farão um dos confrontos na próxima fase.

+ Bragantino derrota o Cuiabá e Náutico vence o duelo dos lanternas na Série C

O Novorizontino eliminou o Macaé-RJ ao vencer por 1 a 0 e confirmar a sua supremacia porque tinha vencido por 2 a 1 em casa. O Linense sofreu um pouco mais. Perdeu no tempo normal para o Sinop-MT por 1 a 0, no Mato Grosso, e se viu obrigado a decidir o seu futuro nos pênaltis porque tinha vencido por 2 a 1, em Lins (SP). Nas penalidades, o time paulista levou vantagem: 4 a 2.

No estádio Passo D´Areia, em Porto Alegre, em um duelo gaúcho, o São José venceu o Novo Hamburgo por 1 a 0 e levou a definição para os pênaltis porque tinha perdido na ida por 2 a 1. O clube da casa carimbou a sua vaga nas penalidades máximas, ganhando por 3 a 2. Quem também recorreu aos pênaltis para se garantir foi o Treze-PB, que empatou em casa com o URT-MG por 1 a 1, mesmo resultado da ida, em Minas Gerais. Nos pênaltis, o time paraibano venceu por 3 a 2.

Outros times confirmaram as suas vagas diante de suas torcidas. É o caso do Uberlândia-MG, que fez 3 a 0 sobre o Inter de Lages-SC e descontou a derrota na ida por 1 a 0. O Ferroviário-CE ganhou por 1 a 0 do Cordino-MA, que foi eliminado porque em seu campo tinha empatado por 3 a 3. O Manaus-AM também fez 1 a 0 sobre o Santos-AP e ficou com a vaga porque tinha empatado por 1 a 1 na ida.

Em Aracaju, o Sergipe-SE não conseguiu furar a defesa do Brasiliense-DF e o 0 a 0 deu a vaga ao time candango, que em casa tinha vencido por 2 a 1. Os outros oito classificados vão ser conhecidos neste domingo com os jogos de volta restantes. Os oito confrontos das oitavas de final também serão definidos.

Confira a rodada de volta da 2.ª fase da Série D do Brasileiro:

Sábado

São José-RS 1 (3) x (2) 0 Novo Hamburgo-RS (Ida - 1 x 2)

Macaé-RJ 0 x 1 Novorizontino-SP (Ida - 1 x 2)

Sergipe-SE 0 x 0 Brasiliense-DF (Ida - 1 x 2)

Treze-PB 1 (3) x (2) 1 URT-MG (Ida - 1 x 1)

Uberlândia-MG 3 x 0 Inter de Lages-SC (Ida - 0 x 1)

Ferroviário-CE 1 x 0 Cordino-MA (Ida - 3 x 3)

Manaus-AM 1 x 0 Santos-SP (Ida - 1 x 1)

Sinop-MT 1 (2) x (4) 0 Linense-SP (Ida - 1 x 2)

Domingo

15h30

Iporá-GO x Novo-MS (Ida - 2 x 2)

16 horas

Moto Club-MA x Fluminense-BA (Ida - 2 x 0)

Independente-PA x Rio Branco-AC (Ida - 0 x 3)

América-RN x Imperatriz-MA (Ida - 0 x 1)

Campinense-PB x Itabaiana-SE (Ida - 1 x 0)

Caxias-RS x Maringá-PR (Ida - 1 x 1)

Tubarão-SC x Brusque-SC (Ida - 0 x 1)

17 horas

Nacional-AM x Altos-PI (Ida - 0 x 3)