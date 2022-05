Novorizontino e Sport não se arriscam em jogo morno e ficam iguais pela Série B

O objetivo dos dois times era vencer, mas ninguém conseguiu. Novorizontino e Sport empataram sem gols, nesta terça-feira à noite, no estádio Jorge Ismael de Biasi, pela abertura da oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O time paulista buscava sua quarta vitória seguida, mas continua em quinto lugar, agora com 13 pontos. O Sport, que buscava a terceira vitória consecutiva, se mantém na vice-liderança, com 15, um atrás do Cruzeiro.

Dono da melhor defesa da competição, com apenas dois gols sofridos, o Sport se posicionou um pouco mais à frente, dando a impressão de que iria fazer a pressão inicial. Mas com lentidão, não criou chances para a finalização.

Aos poucos, o Novorizontino foi se soltando na base da movimentação de Douglas Baggio e Diego Torres. A única chance real saiu aos 34 minutos, quando Baggio recebeu do lado direito e levantou na área. Ronaldo trombou com o zagueiro e a bola sobrou para a cabeçada de Léo Baiano, porém, para fora. O VAR teria consultado um possível pênalti reclamado por Ronaldo que acabou derrubado no choque com Rafael Thyere. Nada foi confirmado e o jogo seguiu sem gols.

No segundo tempo, cada vez com temperatura mais baixa, os dois times aumentaram a velocidade. Aos seis minutos, mesmo desequilibrado, Hélio chutou de longe e a bola passou perto da trave direita de Mailson, que levou susto e saltou no lance.

O tempo foi passando e o ritmo diminuiu. O medo de atacar se transformou em apenas se defender. Sem finalizações dos dois lados, o placar ficou no zero.

O Novorizontino só volta a campo no dia 28 (sábado), diante do CSA, em Maceió, pela 9ª rodada. O Sport vai receber o CRB na próxima segunda-feira (23), na Ilha do Retiro.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 0 X 0 SPORT

NOVORIZONTINO - Giovanni; Felipe Albuquerque (Felipe Rodrigues), Rodolfo Filemon, Ligger e Romário; Léo Baiano, Gustavo Bochecha e Diego Torres (Rômulo); Douglas Baggio (Quirino), Ronaldo (Welliton) e Hélio (Ronald). Técnico: Allan Aal.

SPORT - Mailson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Lucas Hernández; William Oliveira, Bruno Matias (Pedro Naressi), Giovanni (Vanegas), Everton Felipe (Thiago Lopes) e Luciano Juba (Jaderson); Búfalo Parraguez (Kayke). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

ÁRBITRO - Dewson Fernando Freitas da Silva (PA).

CARTÕES AMARELOS - Rodolfo Filemon e Ronaldo (Novorizontino). Rafael Thyere, Pedro Naressi e Bruno Matias (Sport).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).