Novorizontino empata com Botafogo e segue na briga por vaga quartas do Paulistão

Com gol de pênalti, aos 46 minutos do segundo tempo, o Novorizontino buscou o empate por 2 a 2 diante do Botafogo, na noite desta quinta-feira, no estádio Jorge Ismael de Biasi, pela 11.ª rodada do Campeonato Paulista Sicredi 2021. O resultado deixa o time da casa com vantagem em relação ao Palmeiras, mas tira o visitante da briga pela classificação.

Com o resultado, o Novorizontino ficou na vice-liderança do Grupo C, com 19 pontos, três atrás do Red Bull Bragantino. O Botafogo, por outro lado, é o terceiro do Grupo A, com 11 e já não pode mais alcançar a Inter de Limeira, com 15.

Invicto como mandante - quatro vitórias e um empate (contra a Ponte Preta) -, o Novorizontino carregou o favoritismo na partida contra o Botafogo. O time da casa comandou o duelo e criou as melhores oportunidades de gol. Em uma delas, acabou aproveitando. Aos 15 minutos, Jenison pegou a sobra na entrada da área. Ele rolou na medida para Cléo Silva chutar com força e estufar as redes.

Com campanha regular longe de Ribeirão Preto, o Botafogo chegou a equilibrar as ações, mas queimou duas substituições logo de cara. Após tirar Victor Bolt por opção técnica, Argel Fuchs precisou tirar Richard, lesionado, do jogo. Mesmo assim, a equipe chegou a ameaçar, mas ficou muito aquém na criação e pouco finalizou ao gol de Giovanni.

No segundo tempo, tudo mudou. O Novorizontino começou melhor e viu Igor fazer um milagre para segurar uma tentativa de Jenison. A partir daí, o Botafogo cresceu e empatou aos 16 minutos. Martinelli, que quis o destino que entrasse no lugar do lesionado Richard, cruzou na cabeça de Neto Pessoa, que testou com força. Antes da bola entrar, ela acabou desviando em Robson, 1 a 1.

O Novorizontino se perdeu com o gol tomado e acabou sendo 'engolido' pelo Botafogo, que virou aos 21 minutos. Martinelli recebeu de Luketa e pegou de primeira para superar Giovanni. Atrás do placar, Léo Condé tentou dar sangue novo ao time da casa, que voltou ao ataque, mas foi desperdiçando uma chance atrás da outra.

Para seguir em vantagem na briga com o Palmeiras pela classificação, o Novorizontino não desistiu e continuou pressionando o Botafogo. Aos 46, Guilherme Queiroz invadiu a área pela direita e acabou sendo derrubado pelo goleiro Igor, pênalti. O próprio atacante foi para a cobrança e empatou. A virada só não veio, pois Igor fez mais duas defesas para assegurar a igualdade.

Na próxima rodada, o Botafogo recebe o Red Bull Bragantino no Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O Novorizontino visita o Corinthians na Neo Química Arena, em São Paulo.

FICHA TÉCNICA:

NOVORIZONTINO 2 x 2 BOTAFOGO

NOVORIZONTINO - Giovanni; Felipe Rodrigues, Robson, Bruno Aguiar e Paulinho (Reverson); João Pedro (Lepu), Léo Baiano (Murilo Rangel) e Danielzinho; Cléo Silva (Guilherme Queiroz), Douglas Baggio (Ricardo Luz) e Jenison. Técnico: Léo Condé.

BOTAFOGO - Igor; Marlon (Rodrigo Ferreira), Victor Ramos, Fabão e Pará; Victor Bolt (John Everson), Emerson (Matheus Santos) e Renatinho; Luketa, Richard (Martinelli) e Neto Pessoa. Técnico: Argel Fuchs.

GOLS - Cléo Silva, aos 15 minutos do primeiro tempo. Robson (contra), aos 16, Martinelli, aos 21, e Guilherme Queiroz (pênalti), aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - João Pedro e Robson (Novorizontino); Victor Bolt (Botafogo).

ÁRBITRO - Adriano de Assis Miranda.

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).