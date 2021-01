Novorizontino empata com o Floresta no Castelão pelas semifinais da Série D

Depois de conquistar o acesso à Série C da temporada 2021, o Novorizontino agora segue na briga pelo título do Campeonato Brasileiro da Série D. Neste sábado, visitou o Floresta-CE, no Castelão, e empatou por 1 a 1 no primeiro jogo da semifinal.

O duelo de volta será no próximo sábado, às 18h, no Estádio Jorge de Biasi. Quem vencer avança à final enquanto um novo empate leva a definição para os pênaltis. A decisão do título será contra o ganhador da série entre Mirassol e Altos-PI, que realizam a primeira partida neste domingo, no interior paulista.

No Castelão, Cléo Silva marcou para os paulistas e Jô fez para os cearenses, ambos no primeiro tempo, que até foi um pouco mais movimentado. O ritmo caiu bastante na etapa final, provavelmente pelo calor, mas também porque nenhum dos times quis se arriscar no ataque.

Os quatro semifinalistas já estão garantidos na Série C da temporada 2021. O título será inédito para qualquer um dos clubes.