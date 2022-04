Novorizontino empata com o Londrina na Série B e completa 15 jogos sem vencer

Londrina e Novorizontino fizeram um jogo de muitas chances de gol, principalmente no primeiro tempo, mas ninguém saiu vencedor. Na noite desta quinta-feira, se enfrentaram no Estádio do Café, no norte do Paraná, e empataram por 1 a 1, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Jhony Douglas abriu o placar para os visitantes, mas Augusto empatou.

Com o resultado, o Novorizontino chegou a dois pontos em dois jogos e aparece em 12º lugar, completando 15 jogos sem vitória e ainda sem ganhar em 2022. O time paulista tem um jogo a menos na Série B porque o confronto da primeira rodada, com o CRB, foi adiado. O Londrina agora tem quatro pontos, em quarto lugar.

A primeira metade contou com boas oportunidades para os dois lados. O Novorizontino foi o primeiro a assustar com chute de Lucas Tocantins após boa enfiada de Douglas Baggio. O Londrina respondeu logo depois com chutes de Gabriel Santos e Thiago Ribeiro no mesmo lance, mas o goleiro Giovanni salvou as duas.

Mas aos 13 minutos o placar foi inaugurado a favor dos paulistas. Jhony Douglas ficou com sobra na intermediária e ninguém chegou a tempo para impedir o chute. A bola contou com desvio e tirou o goleiro Victor Souza da jogada.

Sem se abater, o Londrina seguiu criando chances e Thiago Ribeiro quase marcou de cabeça, mas Giovanni fez outra grande defesa. Aos 30 minutos, porém, o goleiro paulista nada pôde fazer. Em cobrança de falta, a bola foi levantada na área e Augusto subiu sozinho para completar meio de cabeça, meio de ombro.

A etapa final teve chances logo no começo. O Novorizontino quase voltou à frente do placar com Wálber, que finalizou dentro da área, na trave. O Londrina respondeu no ataque seguinte em chute muito perigoso de Caprini, da entrada da área.

Depois do início com boas chances, os times diminuíram o ritmo e nem mesmo as substituições foram capazes de resolver isso. Mas nos minutos finais o Novorizontino teve mais uma grande chance com Cléo. Ele arrancou em velocidade, invadiu a área pela direita e chutou cruzado, mas para fora. Os mandantes tiveram chutes de Jhonny Lucas e Douglas Coutinho, mas um foi para fora e outro nas mãos do goleiro. Assim, o placar ficou mesmo empatado.

Os times voltam a campo na próxima terça-feira pela quarta rodada. Às 19h, o Novorizontino encara a Chapecoense no estádio Jorge de Biasi, em Novo Horizonte (SP). Mais tarde, às 21h30, o Londrina estará em Belo Horizonte (MG), onde enfrenta o Cruzeiro.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 1 X 1 NOVORIZONTINO

LONDRINA - Victor Souza; Samuel Santos, Augusto, Saimon e Felipe Vieira (Dudu); João Paulo, Jhonny Lucas (Luis Mandaca) e Eltinho (Mossoró); Caprini (Douglas Coutinho), Gabriel Santos e Thiago Ribeiro (Mirandinha). Técnico: Adilson Batista.

NOVORIZONTINO - Giovanni; Willean Lepo (Felipe Rodrigues), Joílson, Wálber e Romário; Jhony Douglas, Gustavo Bochecha e Danielzinho (Cléo Silva); Douglas Baggio (Hélio), Quirino (Welliton) e Lucas Tocantins (Diego Torres). Técnico: Allan Aal.

GOLS - Jhony Douglas aos 13 e Augusto aos 30 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Gabriel Santos e Jhonny Lucas (Londrina). Hélio (Novorizontino).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio do Café, em Londrina (PR).