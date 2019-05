Novorizontino estreia com empate e São Caetano perde na Série D

Dois dos destaques da Série D do Campeonato Brasileiro, o Novorizontino e o São Caetano tropeçaram na rodada de abertura da competição, neste domingo. O primeiro empatou por 1 a 1 com o Itaboraí, no Rio de Janeiro, enquanto o São Caetano perdeu por 1 a 0 para o Caxias, no Sul. No total foram disputados 15 jogos, com resultados equilibrados.

O empate conquistado fora de casa deixou o Novorizontino com um ponto dentro do Grupo A14, agora liderado pelo Hercílio Luz-SC, com três pontos, porque em casa fez 2 a 1 em cima do Tupi-MG, rebaixado ano passado da Série C. O time paulista saiu na frente com Elvinho, logo aos dois minutos. Mas sofreu o empate ainda na etapa inicial.

A esperança do São Caetano se recuperar na temporada pela Série D não começou bem. O Azulão foi até Caxias do Sul (RS) e perdeu para o Caxias por 1 a 0, em gol marcado por Diego Miranda, aos 33 minutos do primeiro tempo. No Grupo A16, o time gaúcho soma três pontos e divide a liderança com o Cianorte que venceu o Tubarão por 1 a 0.

O jogo com mais gols aconteceu em Santarém (PA), onde o São Raimundo fez 4 a 3 sobre o Ypiranga-RS. Com isso lidera o Grupo A3 ao lado do Moto Club-MA, que sábado fez 2 a 0 fora de casa sobre o Atlético Roraima.

Três jogos acontecem na segunda-feira. Na terça, Fast Clube-AM e São Raimundo-RR colocam um ponto final à rodada inaugural. Na primeira fase, os 68 times estão divididos em 17 chaves regionalizadas. Os campeões de cada uma delas mais os 15 melhores segundos avançam ao mata-mata, que oferece quatro acessos à Série C de 2020.

Confira os jogos da 1ª rodada da Série D:

Sábado

Gaúcho-RS 2 x 0 Foz do Iguaçu-PR

Atlético Cearense-CE 1 x 0 Central-PE

Brasiliense-DF 1 x 0 Serra-ES

Santos-AP 1 x 2 Manaus-AM

Serrano-PB 0 x 6 América-RN

Interporto-TO 1 x 1 Juazeirense-BA

Vitória-ES 2 x 0 Sobradinho-DF

Ituano-SP 1 x 0 URT-MG

Maringá-PR 2 x 2 Avenida-RS

Corumbaense-MS 3 x 2 Palmas-TO

Ferroviária-SP 1 x 0 Joinville-SC

Galvez-AC 2 x 3 Real Ariquemes

Atlético Roraima 0 x 2 Moto Club-MA

Coruripe-AL 0 x 4 Sergipe-SE

Caldense-MG 2 x 1 Portuguesa-RJ

Domingo

Itaboraí-RJ 1 x 1 Novorizontino-SP

Iporá-GO 0 x 2 Sinop-MT

River-PI 1 x 0 Bragantino-PA

Santa Cruz-RN 1 x 1 Floresta-CE

América-PE 1 x 0 BahiaFeira-BA

Jacuipense-BA 2 x 0 ASA-AL

Vitória Tabocas-PE 0 x 1 Campinense-PB

Fluminense-BA 1 x 1 Salgueiro-PE

Patrocinense-MG 2 x 1 Operário-MS

Hercílio Luz-SC 2 x 1 Tupi-MG

Caxias-RS 1 x 0 São Caetano-SP

Cianorte-PR 1 x 0 Tubarão-SC

São Raimundo-PA 4 x 3 Ypiranga-RS

Maranhão-MA 1 x 2 Altos-PI

Barcelona-RO 2 x 1 Rio Branco-AC

Segunda-feira

20h

Brusque-SC x Boavista-RJ

20h15

Itabaiana-SE x Aparecidense-GO

21h10

União-MT x Anapolina-GO

Terça-feira

21h

Fast Clube-AM x São Raimundo-RR