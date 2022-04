Novorizontino estreia na Série B com empate diante do Vila Nova em Goiânia

Ainda sem vencer na temporada, o Novorizontino estreou no Campeonato Brasileiro da Série B com um empate sem gols diante do Vila Nova na noite desta terça-feira, no OBA, pela segunda rodada. O time paulista teve o duelo contra o CRB adiado, pois o rival estava envolvido nas finais do Alagoano.

Com o resultado, o Novorizontino soma o seu primeiro ponto no torneio, diferente do Vila Nova, que pontuou também no empate por 1 a 1 diante do Vasco, na última sexta-feira.

Reformulando o seu elenco após o rebaixamento no Campeonato Paulista, o Novorizontino sentiu falta do entrosamento, mas conseguiu fazer um jogo parelho diante do Vila Nova, tanto que criou a primeira boa chance da partida. Aos 15 minutos, Danielzinho arriscou de fora da área e jogou rente ao travessão.

O jogo, no entanto, foi morno. O Vila Nova também não conseguiu se impor e teve apenas alguns momentos de superioridade dentro de campo. Na tentativa de Victor Andrade, Giovanni defendeu com tranquilidade. Já Pablo Roberto acertou o travessão.

O segundo tempo não foi diferente. O jogo ficou até mais pegado, o que gerou um bom número de cartões amarelos. O Vila Nova reclamou muito de um pênalti em um possível toque de mão de Wálber. Após revisar o lance no VAR, o árbitro voltou atrás e mandou o jogo seguir.

Os minutos finais foram de pressão do Vila Nova. O clube goiano foi para cima e chegou a criar boas oportunidades de gol. Victor Andrade novamente ficou em Giovanni, enquanto Jean Silva, na última tentativa de gol do duelo, jogou as esperanças do Vila no travessão.

Na próxima rodada, o Novorizontino enfrenta o Londrina na quinta-feira (21), às 21h30, no estádio do Café, em Londrina (PR). No sábado (23), o Vila Nova visita o Ituano, às 19h, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 0 X 0 NOVORIZONTINO

VILA NOVA - Georgemy; Alex Silva, Rafael Donato, Renato Silveira e Willian Formiga; Rafinha Silva (Daniel Amorim), Pablo (Eberê) e Arthur Rezende; Matheuzinho (Jean Silva), Pablo Dyego e Victor Andrade (João Lucas). Técnico: Higo Magalhães.

NOVORIZONTINO - Giovanni; Willean Lepo, Joílson, Wálber e Romário; Bruno Silva (Barba), Gustavo Bochecha e Danielzinho (Rômulo); Douglas Baggio (Léo Tocantins), Quirino (Diego Torres) e Lucas Tocantins (Cléo Silva). Técnico: Allan Aal.

ÁRBITRO - Ivan da Silva Guimarães Junior (AM)

GOLS - Não houve.

CARTÕES AMARELOS - Arthur Rezende e Rafinha Silva (Vila Nova); Douglas Baggio e Lucas Tocantins (Novorizontino).

RENDA E PÚBLICO - Não fornecidos.

LOCAL - Estádio OBA, em Goiânia (GO).