Novorizontino, Ferroviária e São Caetano vencem e Ituano empata pela Série D

O futebol paulista conseguiu saldo positivo neste sábado, com três vitórias e um empate, nos jogos disputados pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Novorizontino, Ferroviária e São Caetano ganharam enquanto o Ituano empatou em casa com o Brasiliense.

Mas mesmo o empate do Ituano, por 1 a 1 com o Brasiliense, o manteve na liderança do Grupo A13, por ter melhor saldo de gols: 5 a 2 - ambos estão com sete pontos. Os outros dois times da chave estão na lanterna, sem ter pontuado, e se enfrentam domingo: URT-MG e Serra-ES.

O Novorizontino confirmou a liderança do Grupo A14 ao vencer por 2 a 0 o Tupi, em Juiz de Fora (MG). O time paulista tem sete pontos contra um do clube mineiro, na lanterna. Hercílio Luz-SC, com três, e Itaboraí-RJ, com dois pontos, se enfrentam domingo.

Com seis pontos, a Ferroviária assumiu a liderança do Grupo A17 ao ganhar fora por 2 a 0 do Maringá, que continua com dois. Mas agora precisa torcer para que o Avenida-RS, com quatro, não vença em casa o Joinville, lanterna com um ponto.

Com uma goleada, o São Caetano conseguiu a sua primeira vitória e seus primeiros três pontos no Grupo A16. Na região do ABC fez 4 a 1 no Tubarão-SC, lanterna com um. O Caxias confirmou a liderança, com sete pontos, no Estádio Centenário ao fazer 2 a 0 em cima do Cianorte-PR, com seis.

OUTROS JOGOS

No Grupo A02, o Manaus manteve os 100% de aproveitamento, com nove pontos, ao golear por 4 a 1 o Real Ariquemes-RO. Outro destaque é o Atlético-CE, também com nove pontos, mas no Grupo A05 após vencer por 4 a 3 o Maranhão, lanterna com zero.

Na Arena das Dunas, em Natal, o América-RN confirmou a liderança do Grupo A6, com sete pontos, ao empatar sem gols com o Bahia de Feira de Santana (BA), com quatro, em segundo lugar. Situação parecida acontece no Grupo A08, onde o Salgueiro-PE fez 4 a 3 em cima do Sergipe e ficou na ponta com sete pontos. O time derrotado é o segundo colocado, com quatro.

No domingo, outros dez confrontos dão prosseguimento à terceira rodada. O primeiro turno da primeira fase chega ao fim durante a noite de segunda-feira, quando quatro jogos serão realizados.

Na primeira fase, os 68 times estão divididos em 17 chaves regionalizadas. Os campeões de cada uma delas mais os 15 melhores segundos colocados avançam ao mata-mata, que oferece quatro acessos à Série C de 2020. A Série D começou em 4 de maio e deve terminar em 18 de agosto, sem interrupções por conta da Copa América que será realizada no Brasil.

Confira os jogos da terceira rodada da Série D:

Sábado

Santos-AP 0 x 2 Galvez-AC

Atlético-CE 4 x 3 Maranhão-MA

ASA-AL 2 x 1 Campinense-PB

Sobradinho-DF 0 x 1 Portuguesa-RJ

Ituano-SP 1 x 1 Brasiliense-DF

Tupi-MG 0 x 2 Novorizontino-SP

São Caetano-SP 4 x 1 Tubarão-SC

Caxias-RS 2 x 0 Cianorte-PR

Atlético-RR 1 x 2 São Raimundo-PA

América 0 x 0 Bahia de Feira-BA

Aparecidense-GO 2 x 1 Juazeirense-BA

Maringá-PR 0 x 2 Ferroviária-SP

Barcelona-RO 1 x 1 Fast Clube-AM

Manaus-AM 4 x 1 Real Ariquemes-RO

Anapolina-GO 0 x 1 Operário-MS

Rio Branco-AC 1 x 2 São Raimundo-RR

Palmas-TO 1 x 1 Sinop-MT

Corumbaense-MS 0 x 2 Iporá-GO

Salgueiro-PE 4 x 3 sergipe-se

Domingo

15h - Bragantino-PA x Floresta-CE

15h30 - Boavista-RJ x Foz do Iguaçu-PR

16h - River-PI x Santa Cruz-RN

Central-PE x Altos-PI

Serrano-PB x América-PE

Jacuipense-BA x Vitória-PE

Fluminense-BA x Coruripe-AL

Hercílio Luz-SC x Itaboraí-RJ

Avenida-RS x Joinville-SC

17h - Moto Club-MA x Ypiranga-AP

Segunda-feira

19h - URT-MG x Serra-ES

20h - Brusque-SC x Gaúcho-RS

20h15 - Itabaiana-SE x Interporto-TO

21h10 - União-MT x Patrocinense-MG