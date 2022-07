Novorizontino e Ituano querem ampliar sequência positiva na Série B do Campeonato Brasileiro

Três dos quatro clubes paulistas que disputam a Série B do Campeonato Brasileiro entram em campo neste sábado, pela sequência da 16ª rodada. Novorizontino e Ituano buscam ampliar boa sequência, enquanto o Paulo Pinto quer voltar a vencer para sair do sufoco e fugir da zona de rebaixamento. O dia vai ser movimentado, já que o primeiro jogo começa às 11h e o último só às 20h30.

Com duas vitórias e um empate nos últimos três jogos, o Ituano entra em campo às 16h, quando recebe o Criciúma, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP). Os últimos resultados levaram o time paulista a 17 pontos, um pouco mais longe da zona de rebaixamento (Z-4). Após dois jogos sem perder, os catarinenses estão um pouco acima, com 20 pontos, já mirando o grupo de acesso à elite (G-4).

Às 18h30, o Novorizontino visita o Náutico, no Estádio dos Aflitos, em Recife (PE). Os paulistas conseguiram grande resultado ao fazer 2 a 0 no Vasco, até então o único invicto do campeonato. Antes, já haviam vencido o Bahia, por 1 a 0, em Salvador (BA), subindo para 20 pontos, próximos do G-4. O Náutico não vence há cinco jogos e, com 15, luta contra o rebaixamento.

Há três jogos sem vencer, sendo duas derrotas seguidas, o Guarani é o último paulista a entrar em campo, às 20h30, diante do CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Com 13 pontos, o time de Campinas (SP) amarga as últimas posições. A novidade vai ser a estreia do técnico Mozart Santos, ex-CSA, escolhido para substituir Marcelo Chamusca. Os alagoanos estão invictos há quatro jogos e somam 19 pontos, no meio da tabela. No meio de semana empataram sem gols com o Tombense.

Além dos paulistas, a rodada ainda terá Londrina e CSA, que abre o sábado, às 11h, no Estádio do Café, em Londrina (PR). Os paranaenses têm 18 pontos, três a mais do que os adversários, que integram a zona de rebaixamento, com 15. A rodada será completada domingo com mais três jogos.

CONFIRA OS JOGOS DA 16ª RODADA:

SÁBADO

11h

Londrina x CSA

16h

Ituano x Criciúma

18h30

Náutico x Novorizontino

20h30

CRB x Guarani

DOMINGO

11h

Ponte Preta x Tombense

16h

Vasco x Sport

Bahia x Grêmio