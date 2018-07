Novorizontino marca nos acréscimos e empata com o Botafogo

Ainda não foi nesta quinta-feira que o Novorizontino conseguiu um resultado positivo em seu retorno à elite do Campeonato Paulista, mas o sentimento é de dever cumprido. Em partida válida pela segunda rodada, o caçula lutou até o fim e, com um gols ao 49 minutos do segundo tempo, empatou com o Botafogo, por 1 a 1, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

Os dois times continuam sem vencer na competição. Com dois pontos, o Novorizontino é o terceiro colocado do Grupo B, enquanto o Botafogo somou seu primeiro ponto e, na lanterna do Grupo A, continua na zona de rebaixamento na classificação geral.

Em casa, o Novorizontino tentou tomar conta da partida nos primeiros minutos e criou boas chances através de Cléo Silva, que finalizou em cima do zagueiro, e Pereira, em cobrança de falta. Quando parecia que o primeiro tempo terminaria empatado, o Botafogo abriu o placar com um golaço de Diego Pituca. Aos 44 minutos, o meia dominou livre na entrada da área e bateu colocado no ângulo de Anderson.

Atrás do placar, o Novorizontino voltou mais ofensivo para o segundo tempo e dominou a partida, tanto que o Botafogo não chutou sequer uma bola ao gol de Anderson. Por outro lado, Neneca fez pelo menos três grandes defesas, mas não conseguiu evitar o empate, aos 49 minutos. Após cruzamento, a bola foi ajeitada de cabeça e sobrou para Roberto, que finalizou com força.

O Novorizontino volta a campo na próxima quarta-feira, contra o São Bento, às 17 horas, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela terceira rodada. Na quinta, o Botafogo recebe o São Bernardo, às 18h30, no Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 1 X 1 BOTAFOGO

NOVORIZONTINO - Anderson; Éder Sciola, Domingues, Jeci e Paulinho; Adriano, Richarlyson (Jean Carlos), Fagner e Pereira (Pedro Carmona); Lima (Roberto) e Cléo Silva. Técnico - Guilherme Alves.

BOTAFOGO - Neneca; Samuel Santos (Moradei), Caio Ruan, Mirita e Augusto Ramos; César Gaúcho, Rodrigo Thiesen, Vitinho (Diego Pituca) e Danilo Bueno; Serginho (Diogo Campos) e Nunes. Técnico - Marcelo Veiga.

GOLS - Diego Pituca, aos 44 minutos do primeiro tempo. Roberto, aos 49 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - José Claudio Rocha Filho.

CARTÕES AMARELOS - Caio Ruan (Botafogo).

RENDA - R$ 90.325,00.

PÚBLICO - 4.484 pagantes.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).