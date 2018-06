Novorizontino rejuvenesce elenco para revanche com o Palmeiras

Um ano depois, Novorizontino e Palmeiras vão novamente se enfrentar nas quartas de final do Campeonato Paulista e quem perdeu em 2017, promete estar mais forte para a próxima ocasião. O presidente do clube do interior, Genilson da Rocha Santos, afirmou ao Estado que as duas derrotas nas partidas do ano passado serviram como aprendizado para a diretoria se organizar.

"O comando e a gestão do clube se organizaram e se concentraram mais no confronto, porque sabemos que é possível passar mais informações para o nosso grupo de atletas", disse o dirigente. "A grande maioria do elenco mudou em comparação ao ano passado, mas a cada temporada a gente melhora e muda o processo de seleção dos atletas para compor o time", afirmou.

O presidente contou que o grupo atual tem apenas quatro remanescentes do time de 2017 e tem como diferencial a idade. O Novorizontino procurou jogadores com idade média mais baixa do que no ano anterior. "Precisávamos de jogadores mais jovens para suportar a carga de jogos neste ano, já que o calendário está mais apertado por causa da Copa", disse. O elenco tem oito atletas com menos de 20 anos.

Assim como em 2017, o primeiro jogo do confronto será em Novo Horizonte e a volta, no Pacaembu. A partida de abertura está marcada para sábado à noite e volta será na terça-feira, em São Paulo.