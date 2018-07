Novorizontino manda Palmeiras para lanterna doi grupo

O Novorizontino aproveitou o bom momento que vive e entrou na zona de classificação às quartas de final do Campeonato Paulista. Na noite deste domingo, no encerramento da 12.ª rodada, o time de Novo Horizonte derrotou o Mogi Mirim por 3 a 0, no estádio Vail Chaves. Pedro Carmona foi o destaque com dois gols. Sem perder há seis jogos, o Novorizontino chegou aos 18 pontos no Grupo B, ultrapassando Palmeiras - que caiu para a lanterna da chave com 15 pontos - e São Bernardo, ficando apenas atrás do Ituano no número de vitórias: 5 a 4. No Grupo D, o Mogi Mirim segue na zona de rebaixamento com 11 pontos em 18.º lugar na classificação geral.

O jogo começou truncado, com muita briga e disputa no meio-campo. A qualidade técnica, no entanto, fez a diferença e o Novorizontino conseguiu abrir o placar aos 18 minutos. Pedro Carmona recebeu de Michel na entrada da área, dominou e tocou com categoria, na saída de Daniel. No ataque seguinte, os visitantes conseguiram ampliar. Aos 21 minutos, em jogada de falta ensaiada, Carmona rolou e Domingues encheu o pé, acertando o ângulo de Daniel.

O Mogi Mirim sentiu o baque e ficou ainda mais vulnerável. Aos 35 minutos, o Novorizontino ampliou novamente com Pedro Carmona. Ele recebeu de Cléo Silva e tocou por cobertura. A bola tocou no travessão e em cima da linha, mas a arbitragem correu para o meio do campo. Errou, porque a bola não entrou totalmente. Após o gol, boa parte da torcida mogiana deixou o estádio e não viu a equipe crescer e criar duas chances em bola aérea.

A reação do Mogi no segundo tempo ficou apenas em ameaças de Gustavo Mota e Keké. A dupla teve boa condição para marcar, mas acabou errando na finalização. Com a larga vantagem, o Novorizontino se fechou e conseguiu segurar o resultado. A equipe ainda teve oportunidade de encaixar contra-ataques, mas errou sempre o último passe e facilitou a vida dos rivais. Os dois times voltam a campo na próxima quinta-feira. Às 17 horas, o Mogi Mirim enfrenta o São Bernardo no estádio 1.º de Maio, no ABC. Mais tarde, às 20h30, o Novorizontino enfrenta o Red Bull Brasil, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

MOGI MIRIM 0 X 3 NOVORIZONTINO

MOGI MIRIM - Daniel; Saimon, Renato Santos e Bruno Costa; Alex Reinaldo, Neto (Henrique Motta), Josa, Jean Deretti (Gustavo Costa) e Bruno Teles; Léo Melo (Lulinha) e Keké. Técnico: Flávio Araújo.

NOVORIZONTINO - Veloso; Luizão, Jéci (Guilherme Teixeira) e Domingues; Arnaldo, Fahel, Michel (Adriano), Pedro Carmona e Paulinho; Cléo Silva e Luiz Araújo (Pereira). Técnico: Guilherme Alves.

GOLS - Pedro Carmona, aos 18 e 34, e Domingues, aos 21 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - José Cláudio Rocha Filho.

CARTÕES AMARELOS - Saimon (Mogi Mirim); Michel, Luizão e Pereira (Novorizontino).

RENDA - R$ 12.785,00.

PÚBLICO - 2.515 pagantes.

LOCAL - Estádio Vail Chaves, em Mogi Mirim (SP).