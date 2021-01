Novorizontino vence Fast em Manaus e fica a um empate do acesso na Série D

O Novorizontino começou bem as quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série D. Neste domingo, venceu o Fast Clube por 1 a 0, na Arena da Amazônia, e ficou a um empate, no duelo de volta, para chegar às semifinais e garantir o acesso à Série C de 2021. Em Itajaí, o Marcílio Dias saiu na frente, mas cedeu o empate por 1 a 1 ao Altos.

Na volta, no próximo domingo, no interior paulista, o Novorizontino vai ter a vantagem de empatar para seguir adiante na busca pelo título. O time amazonense precisa triunfar por um gol de diferença para decidir a vaga nos pênaltis ou ganhar por dois gols ou mais de vantagem para avançar direto.

O gol da vitória foi marcado por Guilherme Queiroz, aos 13 minutos do primeiro tempo. A direção do clube manauara tentou junto à CBF o adiamento do jogo, alegando ter oito jogadores com teste positivo de covid-19 e outros com sintomas gripais.

No outro compromisso do dia, no Estádio Gigantão, em Itajaí (SC), o Marcílio Dias fez 1 a 0 no Altos, com gol de Alessandro aos 25 minutos do segundo tempo. Mas sofreu o empate aos 44 minutos, com Manoel.

Quem vencer o segundo jogo, também no próximo domingo, no Piauí, vai ficar com a vaga. O empate por qualquer placar vai levar a definição da vaga para os pênaltis.

No sábado, os mandantes se deram melhor. No Estádio Maião, o Mirassol virou para cima do Aparecidense, por 2 a 1. No jogo de volta, sábado, em Goiás, vai jogar pelo empate. No Castelão, o Floresta venceu o América-RN, por 2 a 0, e agora pode perder por um gol de diferença no duelo de volta marcado para a Arena das Dunas, em Natal, no próximo domingo.