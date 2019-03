Novorizontino x Palmeiras: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Paulista

Novorizontino e Palmeiras se enfrentam neste sábado, às 17h (horário de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista. A partida será no estádio Jorge Ismael De Biasi, em Novo Horizonte, com a volta marcada para a próxima terça-feira, às 21h, no estádio do Pacaembu.

Onde assistir Novorizontino x Palmeiras?

A partida entre Novorizontino e Palmeiras terá transmissão pelo canal Premiere e acompanhamento em tempo real no Estado. Por coincidência, os dois times se enfrentaram pela mesma fase nos dois últimos anos. Em ambas ocasiões o time alviverde avançou para a semifinal após vencer as duas partidas sobre o adversário.

O Novorizontino vem de três partidas seguidas sem derrota e no encerramento da fase de grupos, bateu o Santos por 1 a 0 no Pacaembu e depois fechou a campanha com o empate em 1 a 1 com a Ferroviária, dentro de casa. O Palmeiras conseguiu duas vitórias por 1 a 0 nos últimos compromissos: contra o São Paulo, no Pacaembu, e diante da Ponte Preta, no Allianz Parque.