Novorizontino x São Paulo: como assistir ao vivo pela TV a partida

Após vencerem em suas estreias, Novorizontino e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h (horário de Brasília), no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pela segunda rodada do Campeonato Paulista (confira a tabela). Novorizontino x São Paulo terá transmissão do Premiere e acompanhamento em tempo real do Estado.

A estreia do São Paulo não poderia ser melhor. O time comandado por André Jardine foi o único a marcar mais de um gol na rodada e ainda goleou o Mirassol por 4 a 1, em partida realizada no Morumbi. O resultado deixou a equipe na ponta do Grupo D, com três pontos.

O Novorizontino também fez bonito. A equipe de Novo Horizonte foi até Itu e bateu o time da casa por 1 a 0, resultado que o deixa na liderança do Grupo B, com três pontos .

Veja os jogos da segunda rodada do Paulistão 2019

Quarta-feira

17h Ferroviária x Ponte Preta

19h15 Guarani x Corinthians

19h15 Oeste x Bragantino

21h Palmeiras x Botafogo

Quinta-feira

17h30 Mirassol x Red Bull

19h15 São Bento x Santos

21h Novorizontino x São Paulo

21 São Caetano x Ituano