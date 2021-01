Novos casos de coronavírus colocam em dúvida jogo entre Aston Villa e Liverpool

Programado para acontecer nesta sexta-feira, o duelo entre Aston Villa e Liverpool pode ser adiado devido a novos casos de covid-19 na equipe da cidade de Birmingham. A partida está agendada par ao Villa Park, às 16h45 (horário de ida), pelo primeiro confronto da terceira fase da Copa da Inglaterra.

Após a confirmação de novos infectados, o Aston Villa cancelou as sessões de treino desta quinta-feira e fechou as instalações de seu centro de treinamentos. Segundo o clube, diversos jogadores da equipe principal e outros funcionários foram diagnosticados com o vírus.

"Uma segunda rodada de testes foi realizada imediatamente e produziu resultados mais positivos hoje ", disse o clube inglês em um comunicado oficial. A Associação de Futebol da Inglaterra (FA, da sigla em inglês), se manifestou e disse que chegará a uma decisão nesta sexta, após o anúncio dos resultados de testes adicionais feitos no clube infectado.

"A FA e o Aston Villa estão trabalhando juntos para tentar garantir que o jogo da terceira rodada da Copa da Inglaterra com o Liverpool possa ocorrer conforme o planejado no Villa Park amanhã à noite", disse a entidade em comunicado.

Mais cedo, a FA anunciou que o duelo entre Southampton e Shrewsbury Town, previsto para ocorrer no sábado, não irá acontecer, pois o time que disputa a terceira divisão do Campeonato Inglês relatou diversos casos de covid-19 em seu elenco.

O Shrewsbury Town disse à FA que devido a um "número significativo" de novos casos, não teria número suficiente de jogadores em estado pleno de saúde, que não estavam em isolamento social, para duelar com o time que disputa a primeira divisão nacional.