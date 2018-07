Novos indiciamentos dos EUA sobre Fifa vão incluir 16 pessoas, diz fonte

A fonte disse que os indivíduos são principalmente do Ocidente e que o indiciamento trata em parte de acusações de corrupção em contratos de diretos de transmissão de torneios de futebol.

Segundo reportagem do jornal The New York Times, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Marco Polo Del Nero, e o ex-presidente da entidade Ricardo Teixeira estão entre os indiciados.

O também ex-presidente da CBF José Maria Marin, antecessor de Del Nero e sucessor de Teixeira, foi preso na Suíça em maio como parte de indiciamento anterior de autoridades norte-americanas e foi extraditado para os Estados Unidos.

(Reportagem de Mark Hosenball e Mica Rosenberg)