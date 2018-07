Novos reforços do Corinthians não poderão jogar a Copa do Brasil

O Corinthians anunciou na quinta-feira a contratação do volante Jean e do atacante Gustavo, mas a dupla só poderá ajudar a equipe na disputa do Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, como atuaram por outros clubes, eles não poderão defender a equipe alvinegra na competição.

Gustavo já defendeu o Criciúma e Jean jogou com a camisa do Paraná. Logo, Cristóvão Borges terá que quebrar a cabeça, pois perdeu Luciano, André e Bruno Henrique e, pelo menos na Copa do Brasil, não terá peça de reposição.

Para piorar a situação, na partida contra o Fluminense, quarta-feira, em Mesquita, no Rio, o treinador não poderá contar também com Romero, convocado para o Paraguai, além do lateral-direito Fagner, que estará com a seleção brasileira e também o lateral-esquerdo Guilherme Arana, que defenderá a seleção sub-20.

O setor mais preocupante é o ataque. Caso nenhum deles tenha algum problema de lesão, Cristóvão terá como opções Lucca, Bruno Paulo, Rildo, Isaac ou a improvisação de Danilo.