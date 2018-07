Novos talentos de Cotia elogiam liberdade dada por Ceni

Os principais concorrentes à vaga de Cícero, suspenso, para o jogo diante do Novorizontino, sábado, são jogadores formados do Centro de Treinamento de Cotia. Lucas Fernandes, recuperado de cirurgias no joelho e ombro esquerdos, voltou a atuar sábado, mas ainda não está pronto para atuar o tempo inteiro. Araruna participou de seis das oito partidas em 2017, mas sempre entrou no segundo tempo dos jogos. Ainda existe possibilidade de Jucilei estrear, caso esteja com a documentação regularizada.

Em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira, no CT da Barra Funda, os dois garotos comemoraram a liberdade dada pelo técnico Rogério Ceni. "O Rogério tem conversado muito com a gente e dá bastante liberdade. Ele quer saber o que gostamos de fazer em campo, em que posições gostamos de atuar, se podemos fazer mais adiantados ou recuados. Não são todos os técnicos que dão essa confiança", disse o volante Araruna, de 20 anos. "Muitos treinadores não confiam no nosso trabalho. Ele nos passa essa confiança e está tendo paciência. Ele sabe que somos jovens e vamos oscilar, passar por momentos difíceis", concordou o meia Lucas Fernandes, 19 anos.

Araruna tem mais chances de ser escolhido. Além da presença em grande parte dos jogos, ele tem sido bastante elogiado por Ceni pela capacidade de assimilar as orientações. Para ele, a disputa pela posição é saudável. "A gente vem trabalhando forte na semana para, caso o Rogério escolha a gente, a gente desempenhe bem a função. Essa disputa sadia sempre vai existir, mas a gente vem se preparando durante muito tempo desde a pré-temporada para quem o Rogério escolher estar pronto para jogar", afirmou.

O São Paulo treina na manhã desta quinta-feira, mas a imprensa só acompanhou ao 15 primeiros minutos da atividade. A partida contra o Novorizontino está marcada para o sábado de carnaval, às 19h30, na cidade de Novo Horizonte, pela sexta rodada do Campeonato Paulista; "Será um jogo bem complicado, fora de casa, mas o Rogério cobra muito a gente em relação a resultados. Será um jogo muito importante e vamos para ganhar", afirmou Araruna.