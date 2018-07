Número de gols do Mundial já se iguala ao total da Copa de 2010

O número de gols na Copa de 2014 já se iguala a todos os gols do Mundial de 2010, faltando ainda doze jogos para acabar o torneio deste ano. No total, 145 gols foram marcados até hoje na Copa do Brasil, uma das maiores médias da história. O grupo técnico da Fifa tem identificado um futebol veloz e ofensivo durante o Mundial, o que tem elevado a média de gols para 2,6 por partida.

Joseph Blatter, presidente da Fifa, também comemorou a qualidade do futebol e campo. "O que mudou é que todos querem ganhar, e não só não perder", disse. Segundo ele, times como a Espanha foram eliminados porque "esperaram e esperaram". "Vimos o que aconteceu com os europeus. Tem de marcar", declarou.

Blatter ainda festejou o fato de que a tecnologia para mostrar se um gol foi marcado ou não funcionou e prometeu introduzir também a possibilidade de que o juiz possa assistir um replay para determinar se foi falta dentro ou fora da área ou se foi ou não penalti. O replay, porém, não poderá ser usado para o impedimento.