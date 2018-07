Números comprovam baixo rendimento de Valdivia no Brasileirão

Com uma lesão no início da temporada e uma semana a mais que o restante da equipe para fortalecimento muscular, Valdivia estreou somente contra o Atlético Sorocaba, na 3ª rodada do Paulistão. Na goleada por 4 a 1, o chileno se destacou, marcou um gol e prometeu que seria o primeiro de muitos. Na última partida da equipe no ano, o atleta apresenta números abaixo da média, mas ainda é referência no Palmeiras.

Caso entre em campo contra o Atlético-PR, na Allianz Parque, Valdivia terá participado de 16 dos 38 jogos do Brasileirão, apenas 33,3% do total. Se considerar todos os 63 jogos da temporada, a média ainda cai para apenas 23,8%, com 28 partidas realizadas.

Se o número de jogos é ruim, gols quase não são marcados. Durante o ano, foram apenas 4 gols feitos, todos no Campeonato Paulista. Além do gol marcado contra o Atlético Sorocaba, o meia chileno também balançou as redes do São Bernardo, Botafogo e São Paulo, por acaso na única vitória em um clássico na temporada.

Já na especialidade do atleta, a liderança é absoluta. No Brasileirão, Valdivia deu sete assistências para gols em 16 jogos. O segundo colocado, Wesley, tem uma assistência a menos, porém dez partidas a mais no torneio nacional. O líder da competição é Éverton Ribeiro, com dez assistências.

O jogador ainda tem a chance de decidir novamente para a equipe e mudar o futuro do Palmeiras. Mas, dependederá do departamento médico e dos problemas frequentes na coxa esquerda do atleta.

NÚMEROS DE VALDIVIA

28 jogos na temporada

7 assistências

1 cartão vermelho

12 cartões amarelos

4 gols

Paulistão

10 como titular

1 saindo do banco

6 cartões amarelos

4 gols

Copa do Brasil

1 como titular

1 cartão amarelo

Brasileiro

15 como titular

1 como reserva

7 assistências

1 cartão vermelho

5 cartões amarelos