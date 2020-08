Messi no Barcelona: números históricos e uma relação de 16 anos que pode chegar ao fim

Após 16 anos como jogador do Barcelona, Lionel Messi pode deixar o clube catalão em breve. O jogador argentino já avisou a diretoria que pretende sair antes mesmo do término do seu contrato, que se encerra no meio do ano que vem. Caso se confirme o desligamento do atacante, chega ao fim uma das relações entre clube e jogador mais vitoriosas da história do futebol.

Messi tem diversos recordes com a camisa do Barcelona. Mas quis o destino que seu último jogo fosse a maior humilhação que teve em 16 anos no profissional da equipe. A derrota por 8 a 2 para o Bayern de Munique, pela Liga dos Campeões, deixou um gosto amargo e um adeus melancólico, mas não apaga em nada todos os feitos do atacante argentino de 33 anos. Messi tem sido o melhor jogador do mundo há dez anos, sempre na disputa com o português Cristiano Ronaldo.

Em 16 anos no Barcelona, marcou 669 gols, sendo 634 em partidas oficiais e mais 35 em amistosos. No total, foram 33 títulos, o que dá mais de dois por temporada com a camisa do time catalão. Números o que fazem ser o maior artilheiro da história do clube. Messi é mais referenciado em Barcelona do que no seu próprio país, a Argentina, onde não teve sucesso com a seleção.

Eleito seis vezes o melhor jogador do mundo e ganhador da Chuteira de Ouro (prêmio de maior artilheiro da Europa), Messi é o segundo atleta com mais jogos pelo clube em toda a história (731) e tem a incrível marca de 513 vitórias (70% de aproveitamento em jogos pelo clube). O primeiro é Xavi, com 769 partidas.

É ainda o segundo maior artilheiro da Liga dos Campeões, com 115 gols, e o maior goleador da história do Campeonato Espanhol, com 444 gols. Ele ainda é recordista de gols em uma só temporada do Espanhol, com 50, feito alcançando em 2011/12. Ainda tem um feito incrível: Messi jamais foi expulso com a camisa do Barcelona.

Fim da relação

De acordo com a imprensa espanhola e argentina, Messi decidiu deixar o clube catalão em que chegou quando tinha apenas 14 anos por estar decepcionado com o projeto esportivo apresentado para ele por Ronald Koeman, novo treinador e que foi contratado para fazer uma renovação no elenco.

Nessa renovação, o treinador holandês informou que o atacante uruguaio Luis Suárez, amigo de Messi, estava fora dos planos. Além dele, Koeman também anunciou que o chileno Artur Vidal, também próximo de Messi, deixará o time. Além dos dois, o Barcelona anunciou que Rakitic, Umtiti e Firpo não jogarão mais pelo time e podem ser usados como moedas de troca com outros clubes. Busques, Sergi Roberto e Piqué também poderiam deixar o elenco.

