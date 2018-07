'Nunca dei uma cabeçada no Bebeto', diz técnico Dunga

Dois momentos que não aconteceram entraram como fatos na história do volante Carlos Caetano Bledorn Verri, mais conhecido como Dunga, técnico da seleção brasileira desde 2014 (15 vitórias, 1 empate, 2 derrotas). O primeiro foi não ter conseguido parar o atacante Maradona em um jogo decisivo da Copa do Mundo de 1990 – o que resultou no gol da Argentina (Caniggia) e na eliminação do Brasil. O segundo foi ter dado uma cabeçada em Bebeto no jogo contra o Marrocos, na Copa de 1988 (Brasil 3 a 0). Dunga não fez nem uma coisa nem outra – os lances estão no youtube – mas nunca se esforçou para dizer “não fui eu”. Deixou rolar, e ficou com a fama. “Tem certas coisas no futebol que não adianta você ficar falando; quanto mais você ficar falando, mais vão te bater”, disse. Em entrevista exclusiva, concedida no início do ano, falou, também, sobre o pênalti que converteu na Copa de 94 – Brasil tetracampeão –, sobre o azar de seu amigo Baggio no mesmo jogo e sobre o polêmico episódio da convulsão de Ronaldo na Copa de 1998.

Vê-se, claramente, no vídeo do jogo Brasil e Argentina, na Copa de 1990, que o senhor não foi o último nem o único que podia ter barrado o Maradona. Por que assumiu essa falha?

Dunga – Eu tenho na cabeça a imagem total: o Maradona sai daqui, eu saio dali, dei um carrinho nele pra tentar barrar, mas como o apoio dele era a perna mais forte, não deu. Aí tinha mais um jogador, e tinha mais quatro atrás ainda. Mas quando as pessoas não querem enxergar, e não querem ouvir...

Mas aí o senhor tem sua parte de responsabilidade por ter assumido a culpa, não? Podia ter dito que não foi o último que podia barrar o Maradona...

Dunga – A bola da vez era eu, era a Era Dunga. Então tinha que se achar um culpado. Por mais que você explique, por mais que você fale, eles iam te bater, pior ainda. E eu jamais vou botar a culpa em alguém, A, ou B, ou C. Se os caras acham que foi assim, eu vou fazer o quê?

Mas todo mundo viu esse lance – e prevaleceu que o responsável foi o senhor...

Dunga – É justamente por isso. Quando as pessoas querem ver uma coisa, não adianta você ir contra. Na minha forma de ser, eu jamais vou transferir a responsabilidade para um colega. Não é correto. É uma equipe; quando perde, perde todo mundo. Se todo mundo na imprensa viu essa mesma imagem, e todo mundo escreveu a mesma coisa, e continuam falando, então não adianta eu falar. Tem que assimilar o golpe e caminhar pra frente.

Outra história exagerada a seu respeito é a tal cabeçada que teria dado no Bebeto durante o Brasil e Marrocos da Copa de 98. Ficou realmente bravo, berrou com o Bebeto, mas não teve cabeçada nenhuma. Como foi esse lance?

Dunga – O Bebeto tinha que vir na frente da bola, pra gente organizar a barreira. Chamei uma, duas, três vezes, e me exaltei realmente, porque ele não vinha. Mas é uma copa do mundo, em um segundo decide tudo, um gol muda tudo. É a minha forma de ser, tem que jogar a vida. Não teve cabeçada nenhuma, teve uma discussão áspera. Mas é aquele negócio: se tu ficar repetindo que não é, os caras não querem ouvir. Não adianta explicar. Tem 30, 40 centímetros entre eu e o Bebeto, mas os caras botaram aquilo e fica uma verdade.

Na verdade quatro centímetros, talvez três...

Dunga – Não teve nada disso. Foi um lance normal. Do jogo, do momento. Jamais eu vou agredir um cara.

Nos bons tempos da Copa de 94, o senhor converteu aquele pênalti contra a Itália, o Baggio perdeu, o Brasil foi tetra, e o capitão Dunga levantou a taça. O senhor já disse que no momento do pênalti não ouvia absolutamente nada. Como é que foi? Tentou não bater?

Dunga – Foi assim: o Romário estava no chão, eu estava no banco, tomando água, e o Parreira vinha vindo. Eu disse: “Ih, ele vai me escolher”. Aí ele veio: “E aí, meu capitão, vai bater?”. “Claro! Tranquilo, professor”. Mas aí já ficou tenso, não tem como.

O que pensou, antes do pênalti?

Dunga – “Se eu errar, depois do que aconteceu em 90, eu estou crucificado. Mas ao mesmo tempo tem a segunda hipótese, eu estou tendo uma segunda chance de escrever a minha história, e, mais do que isso, eu me preparei para esse momento, a vida toda, tenho a chance de ser um homem decisivo”. Por mais que o esporte seja coletivo, ali, no pênalti, ninguém vai te ajudar. É você e o resto do mundo. Nesse momento eu crio autoconfiança. Ninguém cria pra mim. Eu crio. Porque se eu treinei, estou preparado, é isso que eu queria. Qual é o problema?

Aí veio a hora da verdade...

Dunga – Então o Massaro bateu, perdeu, e chegou a minha vez. Eu peguei a bola e comecei a caminhar. Não eram 30, 40 metros. Eram dez quilômetros. Silenciou o estádio. Eu via mais ou menos como uma fotografia toda colorida, mas nada do estava acontecendo. Nesse meio tempo eu fiquei pensando: como eu batia com o Taffarel, e como eu batia com o Gilmar. Com o Taffarel, eu batia colocado, com o Gilmar, eu falava o canto que eu ia bater e só pedia pra ele não sair antes. Aí eu tive que tomar a decisão. No momento que a bola entrou, sim, aí eu fiquei cansado. Essa geração tinha um negócio muito importante, porque ganhou tudo: mundial de juniors, primeira medalha olímpica, Copa América depois de 70 anos – fora do Brasil, em La Paz -, final de Copa do Mundo depois de 24 anos. E o mais interessante é que quando foi para os pênaltis 70% [dos jornalistas] já tinham escrito que ia perder, porque o Brasil nunca vencia nos pênaltis. E nós ganhamos nos pênaltis. E eu fui um desses personagens.

E como foi com o Baggio, que era seu amigo, e ficou ali, desolado... Um ano antes, em uma entrevista, o senhor o elogiara como o melhor jogador do planeta.

Dunga – E ele era. Logo depois eu fui falar com ele. Porque é duro. Você fica marcado. Eu dei um abraço, nessas horas não tem muito o que dizer. É lógico, se fosse eu, que ia ser dez vezes pior. Ele não, porque era o craque da Itália. Mas mesmo assim isso fica marcado.

A grande história da Copa de 98 foi a do Ronaldo, que teve a tal convulsão, não ia jogar e acabou jogando, contra a França. O que foi que aconteceu, afinal?

Dunga – O meu quarto ficava em frente ao do Ronaldo. Eu ouvi uma correria, abri a janela, “deve ser um torcedor que invadiu aí e está tudo certo”. Aí fechei a janela de novo. Continuou a confusão. Aí eu fui ver o que era. Estavam todos os jogadores no quarto do Ronaldo, ele estava passando mal.

A palavra convulsão corresponde ao que viu?

Dunga – Era mais ou menos isso. A imagem não era boa. O quadro era feio. Nós fomos para a palestra, o Ronaldo não participou da palestra. Tinha uma escada, e estamos eu e o Leonardo falando com o presidente Ricardo Teixeira. “Ó, tem que levar o rapaz pra fazer exame, a gente não sabe qual é o problema”. Aí a gente foi pro campo e pra palestra. Tinha um campo atrás, e ele foi lá caminhar, sozinho. A gente fez a palestra, e quando a gente voltou, nós fomos pro estádio, e ele foi fazer o exame, no hospital. Ele fez o exame, voltou, nós já estávamos prontos, indo pro aquecimento, não deixaram fazer aquecimento dentro do campo, e a gente fez aquecimento interno. Aí quando ele entrou eles foram pra uma sala, com o Zagalo, os médicos e a comissão técnica. Quando voltaram, o Ronaldo ia jogar. Eu e o Sampaio fomos direto lá no Edmundo. “Vai dar confusão”. Ele falou “está tranquilo”. O Ronaldo voltou e jogou. Foi só isso. Não tem mais história nenhuma. Depois do jogo, na coletiva, quem foi falar sobre o assunto foi o Zagallo. E aí, depois, cada um fala uma coisa. Se você me perguntar, hoje, se eu queria que o Ronaldo jogasse, eu vou te afirmar hoje, eu queria, era o melhor do mundo, a minha chance de ganhar com o Ronaldo era maior.

Forçaram a barra para que ele jogasse?

Dunga – Não. Ele jogou porque ele quis jogar. Ele sabia que estava numa final, queria jogar. O cara é competitivo.

E porque não deu, em 98?

Dunga – Nós ganhamos a Copa de 94, chegamos na final de 98. Mas jogar contra um país que é a sede da Copa do Mundo, na final, é complicado. Aconteceu isso com o Ronaldo, e um monte de coisa que atrapalhou a concentração no jogo. São coisas do futebol. O Zidane nunca ia pra área cabecear, pode conferir, e naquele dia ele foi. O Zidane, até aquele jogo, não era o Zidane que nós falamos hoje. Depois é que virou o Zidane. Ele ficou dois jogos suspensos, e não estava jogando o que sabia. Naquele jogo ele jogou tudo o que sabia e mais um pouco.