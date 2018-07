'Nunca demitiremos Guardiola', diz presidente do Bayern

A queda nas semifinais da última Liga dos Campeões, com direito a goleada por 4 a 0 sofrida diante do Real Madrid em casa, não abalou o prestígio de Pep Guardiola no Bayern de Munique. Prova disso foi a declaração do presidente do clube, o ex-jogador Karl-Heinz Rummenigge, que neste domingo garantiu: "Nunca vamos demitir o Guardiola".

"Ele ficará pelo menos até o fim de seu contrato", disse Rummenigge ao jornal alemão Welt am Sonntag, garantindo a permanência do técnico ao menos até 2016. "O Bayern nunca vai demitir o Guardiola. Eu posso te dar garantia por escrito disso hoje", completou.

De acordo com o presidente, Guardiola só deixará o Bayern por opção própria. Prestigiado, ele chegou ao clube na última temporada depois de fazer história no Barcelona, mas, apesar dos títulos do Campeonato Alemão e da Copa da Alemanha, viu sua equipe ser goleada e eliminada pelo Real, um ano depois de ter faturado a Liga dos Campeões.