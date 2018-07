Nunca vi o melhor de Kaká no Real Madrid, diz José Mourinho

ROMA - O técnico José Mourinho voltou a demonstrar que Kaká não é imprescindível ao Real Madrid ao lamentar que o clube ainda não tenha visto o "melhor" do jogador brasileiro e também ao avaliar que uma possível retorno ao Milan, que já fez várias tentativas de contratá-lo, poderia ser benéfico ao meia.

"No Real Madrid, não vimos o melhor Kaká. Ele, antes de mais nada, tem que ser feliz e o Milan poderia ser uma boa solução, mas ele é jogador do Real Madrid", afirmou o treinador português em entrevista à RAI.

Eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa em 2007, Kaká foi contratado pelo Real Madrid em junho de 2009, mas não conseguiu repetir as atuações que o consagraram no Milan. O meia ficou sete meses afastado dos gramados após a Copa do Mundo de 2010 por causa de uma cirurgia no joelho esquerdo. Após o seu retorno, não conseguiu se firmar entre os titulares.

Ídolo no Milan, o jogador despertou o interesse do clube italiano nas últimas janelas de transferências, mas o seu retorno ainda não se concretizou. Neste mês, a diretoria do time de Milão chegou a negociar a contratação de Kaká com o Real Madrid, mas anunciou na última semana ter desistido do negócio.

Pressionado no Real Madrid pela campanha irregular da equipe no Campeonato Espanhol e por problemas de relacionamento com alguns jogadores, Mourinho não descartou a possibilidade de dirigir a Inter de Milão. O time italiano foi o último a ser dirigido pelo português antes de ser contratado pelo time espanhol em maio de 2010. "Me faltam ao menos outros 20 anos e muitas coisas que podem acontecer. Por exemplo, voltar para a Inter", disse.

Mourinho completou 50 anos neste sábado e o seu aniversário não foi esquecido pela Inter de Milão, que saudou o treinador no seu site oficial. Em dois anos no clube, ele faturou dois títulos do Campeonato Italiano, uma Copa da Itália, uma Supercopa da Itália e uma Liga dos Campeões da Europa.