Nunes admite Boca superior e aponta falta de experiência do Athletico-PR

A classificação do Boca Juniors para as quartas de final da Copa Libertadores foi considerada justa pelo técnico do Athletico-PR, Tiago Nunes, após a derrota por 2 a 0 na La Bombonera, em Buenos Aires, na noite desta quarta-feira. Na ida, os argentinos haviam vencido por 1 a 0 na Arena da Baixada, em Curitiba.

"Passou a equipe que mereceu mais na somatória dos dois jogos. O Boca é uma equipe que erra pouco. A gente tentou jogar, mas por muitas vezes esbarramos na marcação do Boca. Temos que parabenizá-los pela classificação, que achei justa. Mas parabenizar também nossa equipe por tudo que fez na competição", disse Tiago Nunes.

Logo após a derrota em Curitiba, o treinador havia garantido que o Athletico-PR conseguiria a classificação na Argentina. Mas isso não acabou acontecendo. Para Tiago Nunes, a falta de experiência de alguns jogadores em competições internacionais acabou pesando.

De cabeça erguida, encerramos mais uma participação na #Libertadores. Ainda temos final na Levain Cup, semifinal na Copa do Brasil e um longo caminho no Brasileirão. Nosso orgulho por vocês segue inalterado!

"O discurso sempre foi de confiança porque o Athletico quer ser um time vencedor e não pode ser diferente. No fundo do meu coração eu acreditava que era possível. Mas faltou que a gente tivesse um pouco mais de experiência nesse tipo de competição. Temos jogadores rodados, mas ao mesmo tempo temos jogadores jovens", comentou o treinador.

E o próximo jogo do Athletico-PR será justamente em uma competição internacional. Na quarta-feira da semana que vem, o time enfrenta o Shonan Bellmare, no Japão, pela decisão da Levain Cup, ex-Copa Suruga, que reúne os campeões da Copa J. League e da Sul-Americana do ano anterior.