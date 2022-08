Núñez é expulso após desferir cabeçada e Liverpool empata com o Crystal Palace

Após dois gols marcados em suas duas primeiras partidas oficiais pelo Liverpool, na vitória sobre o Manchester City e no empate com o Fulham, Darwin Núñez foi protagonista por outro motivo nesta segunda-feira, durante empate por 1 a 1 com o Crystal Palace, no Anfield. Principal reforço do time comandado por Jürgen Klopp para a temporada, o uruguaio de 23 anos deu uma cabeçada no zagueiro Andersen e foi expulso. A equipe visitante vencia por 1 a 0 no momento da expulsão, mas os mandantes reagiram rápido e empataram com um golaço de Luis Díaz.

A partida encerrou a segunda rodada do Campeonato Inglês e manteve o Liverpool sem vitória, já que ficou no 2 a 2 com o Fulham na estreia. O próximo jogo é um clássico com o Manchester United, e Núñez não estará em campo, assim como nas duas partidas seguintes, diante do Bournemouth e do Newcastle, já que o vermelho direto no Inglês gera suspensão de três jogos. O Palace, que veio de derrota para o Arsenal, soma o primeiro ponto na liga nacional.

Como mostrou serviço em seus dois primeiros jogos oficiais pelo Liverpool, Darwin Nuñez, jogando pela primeira vez como titular, foi muito visado pela defesa do Crystal Palace e sofreu com a forte marcação individual. Assim, embora tenha sido procurado pelos companheiros, não teve tantas oportunidades de mostrar as qualidades de artilheiro que fizeram a diretoria do Reds tirá-lo do Benfica na última janela de transferências.

Além de marcar o uruguaio, o time visitante estava focado em aproveitar as oportunidades de contra-ataque, enquanto via os mandantes pressionarem. Então, aos 31 minutos, um ataque do Liverpool terminou com a bola nos pés do goleiro Guaita. Rápido, o arqueiro espanhol tirou a bola da área acertando um lançamento consciente para Eze, que deu um belo drible no brasileiro Fabinho e enfiou para Zaha avançar em velocidade, com o campo livre à sua frente, até invadir a área e inaugurar o placar.

No segundo tempo, as esperanças de reação do Liverpool diminuíram aos 11 minutos, no momento em que Darwin Núñez foi empurrado por Andersen e reagiu dando uma cabeçada no queixo do adversário. O desentendimento rendeu um cartão vermelho ao uruguaio e um amarelo ao dinamarquês do Palace.

Assim que o jogo foi retomado, mesmo com um a menos, o time de Anfield buscou o empate, aos 15, com um golaço. Luis Díaz passou no meio de quatro marcadores, limpou mais um da jogada e bateu de fora da área para acertar o canto esquerdo de Guaita. O Liverpool se esforçou para virar e, apesar da inferioridade numérica, até criou chances, mas não teve sucesso em balançar a rede novamente.