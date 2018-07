Nuremberg chega ao nono empate e continua sem ganhar no Alemão

NUREMBERG - Penúltimo colocado no Campeonato Alemão, o Nuremberg segue sofrendo para tentar se livrar da zona de rebaixamento. Nesta sexta-feira, na abertura da 15.ª rodada, a equipe recebeu o Mainz, até abriu o placar, mas cedeu o empate em 1 a 1 a 15 minutos do fim da partida. Assim, segue sem vencer na temporada.

A campanha da equipe é um tanto quanto peculiar. Em 15 partidas, o Nuremberg empatou nada menos do que nove vezes. Contando também a derrota para o modesto Sandhausen, da terceira divisão, na primeira rodada da Copa da Alemanha, já são 16 jogos e nenhum triunfo sequer da equipe. Só o novato Eintracht Braunschweiger tem campanha pior no Alemão, com oito pontos.

Nesta sexta, o Nuremberg até contou com a sorte. Aos 5 minutos de partida, Nilsson cabeceou fraco, no meio do gol, mas o goleiro Karius falhou feio. Numa jogada entre asiáticos, porém, o sul-coreano Joo-Ho Park deu assistência e o japonês Okazaki deixou tudo igual. O resultado fez o Mainz subir para o sétimo lugar, com 20 pontos, passando o Hertha Berlin.