Nuremberg perde para o Wolfsburg e pode fechar rodada na zona de rebaixamento

O Nuremberg deu sequência ao seu calvário nesta edição do Campeonato Alemão e acumulou mais uma derrota nesta sexta-feira. Na abertura da 15.ª rodada da competição, a equipe recebeu o Wolfsburg e foi derrotada por 2 a 0, resultado que pode colocá-la na zona de rebaixamento no fim de semana.

A queda nesta sexta deixou o Nuremberg com 11 pontos, em 15.º, mesmo número do Stuttgart, que hoje teria que disputar o playoff contra o rebaixamento. Já o Wolfsburg subiu para 22 pontos, na oitava colocação, a um do Hertha Berlin, que estaria na Liga Europa.

O primeiro gol da partida desta sexta aconteceu aos 12 minutos do segundo tempo. Em rápido contra-ataque, Ginczek foi lançado, driblou o marcador e finalizou para a rede. Com o Nuremberg no ataque, o Wolfsburg aproveitou outro contragolpe para selar o resultado. Aos 48, Brekalo fez boa jogada e bateu colocado.

Vindo de quatro partidas de invencibilidade, o Wolfsburg tenta manter o embalo diante do Stuttgart, terça-feira, em casa. Já o Nuremberg chegou à quarta partida seguida sem vitória e vai em busca da recuperação contra o Borussia Mönchengladbach, no mesmo dia, no estádio do adversário.