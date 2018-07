Nuremberg vence Eintracht e encosta no G-5 do Alemão

Com 35 pontos, o Nuremberg vai momentaneamente para a sexta colocação, com 35 pontos. O Mainz, quinto colocado e primeiro time dentro da zona de classificação à Liga Europa, tem apenas um ponto a mais. O time de Frankfurt, por sua vez, é apenas o 12º e segue a quatro pontos do grupo do rebaixamento.

O jogo só teve gols a partir do meio do segundo tempo. Primeiro, Julian Schieber marcou aos 22 minutos. Já aos 42, Robert Mak ampliou. O resultado foi definido nos acréscimos, por Almog Cohen.

A 23ª rodada segue com seis jogos no sábado e outros dois no domingo. O líder Borussia Dortmund pega o St. Pauli, que venceu o clássico contra o Hamburgo no meio de semana. Já o Bayern de Munique visita o Mainz.