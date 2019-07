Nuremberg x Paris Saint-Germain: onde assistir ao vivo e horário do jogo

Nuremberg e Paris Saint-Germain se enfrentam neste sábado, às 13h30 (de Brasília), em um amistoso de pré-temporada para as duas equipes. O jogo será realizado no Max-Morlock-Stadion, na cidade de Nuremberg, na Alemanha.

Nuremberg x PSG terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil.

O Paris Saint-Germain fará neste sábado o seu segundo jogo de pré-temporada. Na última terça-feira, a equipe comandada pelo técnico alemão Thomas Tuchel goleou por 6 a 1 o Dynamo Dresden, clube da segunda divisão da Alemanha, na cidade de Dresden. O destaque foi o atacante Kyllian Mbappé, autor de dois gols e duas assistências.

O amistoso contra o Nuremberg será o último do Paris Saint-Germain antes da viagem à China, onde completará o período de pré-temporada e jogará a decisão da Supercopa da França contra o Rennes, no dia 3 de agosto, em Xangai. Há a expectativa pela presença de Neymar no elenco que estará em solo chinês, mesmo com as especulações em torno de sua saída do clube.