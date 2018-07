Nuri Sahin deixa Real Madrid e volta ao Dortmund por empréstimo

O Dortmund informou durante entrevista coletiva que Sahin já havia passado por exames médicos e que deverá assinar um acordo de empréstimo de um ano e meio, até 2014.

"Estou feliz por estar em casa de novo. Meu contato com os dirigentes do clube, jogadores e treinadores nunca parou no último ano e meio. Espero poder ajudar a equipe rapidamente", disse o jogador de 24 anos a jornalistas.

Nascido na Alemanha, Sahin, que deixou o Dortmund para ir ao Real Madrid em 2011 depois de ajudar a equipe a vencer o Campeonato Alemão, não conseguiu ser titular na Espanha antes de se transferir para o Liverpool em agosto de 2012, por empréstimo.

Sahin, que tem contrato com o Real Madrid até 2017, detém o recorde de jogador mais jovem a atuar em uma partida do Campeonato Alemão, assim como o de atleta mais novo a marcar um gol na primeira divisão alemã.

Não está claro se o Dortmund tem a opção de comprar os direitos de Sahin após 2014, embora o diretor técnico da equipe, Michael Zorc, tenha dito que o clube está numa posição sólida para fazer isso.

"Tomamos precauções e temos o leme de comando em nossas mãos", disse Zorc a jornalistas.

Sahin atuou por mais de uma década pelo Dortmund, tendo começado nas categorias de base do clube antes de se transferir em 2011. Ele disputou 135 partidas do Campeonato Alemão e marcou 13 gols.

Atualmente, o Dortmund é o terceiro colocado na tabela de classificação do Campeonato Alemão, 12 pontos atrás do líder Bayern de Munique, e também está nas oitavas de final da Liga dos Campeões e enfrentará o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, em duas partidas que valem vaga nas quartas de final do torneio europeu de clubes e nas quais Sahin estará à disposição.