Nuvens densas

O tema é sério, muito além do que supõem dirigentes encastelados no ex-edifício "José Maria Marin", na Barra da Tijuca. Num momento delicado para a credibilidade da entidade que controla o futebol do País, a turma enfia o pescoço na terra, numa de avestruz, e despeja gasolina na fogueira. Depois não sabe por que é das instituições mais desprezadas pelo público. Coisa de espírito de porco.

A interrogação da vez está na definição dos juízes para a rodada deste meio de semana. E em especial nos jogos de Atlético-MG (contra Avaí, em BH) e Corinthians (com o Grêmio, em Itaquera). Para a apresentação dos mineiros vice-líderes e pra lá de cismados de que tem mutreta na competição, foi designado trio com novatos. Já no clássico do líder e visto como principal beneficiado por escorregadas do apito, a escalação coube a um mediador que, anos atrás, se viu centro de debates por ter ajudado o time paulista, além de ser mais rodado e ter mais traquejo.

Precisava disso? Claro que não, ainda mais agora que há possibilidade de embolar tudo na parte de cima da classificação. Nem se trata de mostrar autonomia, isenção e blindagem da Comissão Nacional de Arbitragens a pressões - cartolagem do Galo foi ao Rio para protestar na CBF e pedir rigor na avaliação do trabalho de suas senhorias.

Medida sensata, austera, resposta aos que se aproveitam dos erros para alimentar suspeitas e incentivar teorias de conspiração, seria a de convocar só árbitro de primeira linha para Corinthians, Atlético-MG e Grêmio, aparentemente os únicos com fôlego para chegar à taça. Se, lá adiante, outros entrarem no topo, faça-se algo semelhante.

Transparência não é meta inatingível. Basta um pouco de boa vontade.

Desafios. O trio de destaque da Série A tem uma quarta-feira de emoção. A combinação de dois resultados pode deixar a diferença do primeiro para o terceiro em apenas três pontos e com mais 14 rodadas até dezembro. Para tanto, o Atlético precisa vencer (iria para 48), assim como o Grêmio (que subiria para 47). O Corinthians estacionaria nos 50. Para esquentar com tudo.

Na teoria, é uma possibilidade. Na prática, nem tanto. A tarefa mineira se mostra mais exequível do que a gaúcha. O Avaí desce a ladeira e terá de aguentar o ímpeto de uma equipe e uma torcida que se sentem preteridas. Precisam, portanto, ganhar, no mínimo para reforçar o sentimento de que seguem firmes e para cima, "contra tudo e todos."

No caso do Corinthians, a história é outra, pois atua em casa e dá as cartas. O dérbi com o Palmeiras foi épico, comprovou a capacidade de reação alvinegra, mesmo se tenha levado três gols. O novo teste ocorre contra um adversário com marcação forte e que tem a noção de que chegou à encruzilhada: arranca de vez ou o título de 2015 vira delírio. Bom jogo.

San-São. O encontro paulista, na Vila, tem contorno de programa interessante. Os dois sobem, apesar dos problemas. O São Paulo supera desfalques em pencas e, com oscilações, frequenta o G-4. O Santos provocava angústias e agora também sonha com vaga na Libertadores. Para que se mantenham com ânimo elevado, a vitória é necessária. Equilíbrio

Ensaio. Inter e Palmeiras tendem a fazer figuração, pela distância que têm dos líderes. Por isso, podem utilizar o jogo de início de noite, em Porto Alegre, como aperitivo para os dois confrontos que terão, ainda este mês, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Talvez seja a alternativa melhor para concentrarem forças em busca de um troféu em 2015.