O ano de 2014 foi importante para mim, diz Henrique

Um dos poucos jogadores que conseguiram se destacar na péssima campanha palmeirense no Brasileirão, o atacante Henrique admitiu o alívio por ter ajudado o time a evitar o rebaixamento. E ele teve papel importante, ao ser o artilheiro do Palmeiras no campeonato, com 16 gols marcados - fez, inclusive, o que garantiu o empate por 1 a 1 com o Atlético-PR, na última rodada, no Allianz Parque.

"Foi um alívio. Foram semanas complicadas, sofremos bastante. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Sabemos que deixamos um pouco a desejar na temporada, pois o Palmeiras não pode brigar para não cair até o último minuto. Mas lutamos até o fim, deixamos tudo em campo e o pior foi evitado. Agora é dar continuidade", disse Henrique, que ainda não sabe se continuará no clube em 2015.

Apesar da indefinição sobre o futuro, Henrique já entrou para a história do Palmeiras, ao ter marcado o primeiro gol do clube no novo estádio - foi justamente aquele diante do Atlético-PR. "Foi uma honra muito grande ter feito o primeiro gol do Palmeiras no Allianz Parque. Foi um feito pessoal que vou levar para o resto da minha vida", afirmou o atacante, em entrevista ao site do clube.

Por isso mesmo, ele faz um balanço positivo da sua temporada pessoal. "O ano de 2014 foi muito importante para mim, pois pude vestir uma camisa gigante como a do Palmeiras, brigar pela artilharia do Brasileirão até a última rodada (ficou dois atrás de Fred, do Fluminense) e, por fim, entrar para a história do clube com esse gol contra o Atlético-PR", enumerou Henrique.