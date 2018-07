'O Barcelona está acima de todos na Liga', afirma Thiago Silva

O zagueiro brasileiro Thiago Silva assegurou que o objetivo do Paris Saint-Germain é ganhar a Liga dos Campeões. Mas o jogador reconhece que o time francês ainda está atrás de alguns rivais e vê uma uma hierarquia liderada pelo Barcelona.

"O (Barça) está acima. Atrás estão o Bayern de Munique e o Real Madrid e depois o Manchester City, o Chelsea e nós", declarou o defensor em entrevista publicada nesta terça-feira pelo L'Équipe.

O brasileiro não esconde que a meta do Paris Saint-Germain é conquistar a principal competição europeia e acredita que os reforços que chegaram, com o argentino Ángel Di María, dão esperanças ao time francês, que estreia contra o Malmöe, da Suécia.

"Somos mais fortes do que no ano passado. Sobre o papel, o Paris Saint-Germain é o que tem o plantel com mais qualidade (da Europa)", apontou Thiago Silva, que diz nunca ter jogado em uma equipe com tanto talento, mesmo após passar pelo Milan, de Pirlo e Robinho (2009-2012), e pelo Porto, de Luis Fabiano (2004-2005).