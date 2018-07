'O Barcelona não necessita do Neymar', afirma o holandês Johan Cruyff

BARCELONA - As perguntas para qual time Neymar vai após deixar o Santos são inúmeras, assim como a data de sua saída de sua Vila Belmiro. Apesar de essas questões ainda não terem respostas, o Barcelona já vem há algum tempo aparecendo como provável destino do craque. Mas não são todos que dizem que o clube catalão precisa do jovem santista. O holandês Johan Cruyff, por exemplo, é um deles.

Cruyff fez história no Barcelona e agora é categórico ao afirmar que o time catalão “não necessita de Neymar”. “O Barça tem muita gente boa, para que gastar dinheiro? A não ser que ele jogue para a equipe e para Messi, aí sim”, disse o ex-jogador.

Para Cruyff, um outro atleta - e que já está no futebol espanhol - se encaixaria melhor no Barcelona: Özil, do Real Madrid. “Ele tem qualidade suficiente para se adaptar ao jogo do Barça.”

O holandês rasgou elogios ao craque Messi, mas fez questão de afirmar que é impossível comparar o argentino a outras lendas do futebol. “Messi manda de uma forma diferente no clube porque é um artista da bola. Ele tem muita qualidade, mas você não pode desprestigiar Pelé, Di Stéfano...”

Além do Barcelona, Cruyff falou também sobre o rival Real Madrid, principalmente sobre José Mourinho. “Ele é muito bom treinador, mas ele nunca jogou e isso pesa. Os que já foram jogadores você percebe nos detalhes, mas isso não quer dizer que ele não seja um bom treinador. De todo modo, tem muitos bons jogadores e poderia obter um melhor rendimento de alguns deles.”