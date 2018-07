'O Botafogo já chorou o que tinha que chorar', diz Joel

"O Botafogo já chorou o que tinha que chorar. É hora de se preparar para o jogo de domingo (contra o Prudente, no Engenhão) e esperar a rodada. O que era para ser dito já foi dito. Sabemos onde erramos. Temos que ganhar e aguardar os resultados. Se a rodada apresentar surpresas, vamos bem para o último jogo. Se não tivermos mais chances, vamos ficar resmungando até o ano que vem", ressaltou o treinador, que ao mesmo tempo, porém, apontou que muitos erros de arbitragem e o grande número de jogadores lesionados atrapalharam a campanha botafoguense.

Joel ainda destacou que a boa campanha do Botafogo precisa ser valorizada. "Nós temos que ter orgulho do trabalho bem feito. Entre 20 clubes, estamos na maior parte da competição entre os cinco primeiros. Foram 35 rodadas sem perder em casa (a primeira derrota foi a sofrida contra o Inter). Em 70% dos jogos estivemos para vencer, temos um dos ataques mais positivos, uma das defesas menos vazadas... É um trabalho certo. Estamos lutando até o final", enfatizou.

E, para completar o seu discurso positivo, o treinador fez um alerta ao grupo de jogadores do Botafogo, que espera contar com o retorno do volante Somália e do atacante Herrera, lesionados, diante do Prudente. "Quem não tiver com esse espírito não pode jogar. É levantar os braços e erguer a bandeira branca. Como você trabalha sete meses para desistir assim? Vamos com honra até o final, levar para o último jogo, no qual o couro vai comer. A decisão vai ser na última rodada, não tenho dúvidas", disse.

Depois de encarar o Prudente no domingo, o Botafogo fechará a sua campanha no Campeonato Brasileiro diante do Grêmio, no próximo dia 5 de dezembro, no Olímpico, em Porto Alegre.