'O Brasil está de volta ao topo', diz zagueiro da seleção alemã

Titular da seleção da Alemanha na goleada de 7 a 1 que a seleção brasileira levou na Copa do Mundo de 2014, o zagueiro Mats Hummels não poupou elogios ao atual time do Brasil. Surpreso com a sequência de seis vitórias seguidas da equipe de Tite nas Eliminatórias, o defensor alemão afirmou que a seleção "está de volta ao topo".

"Eu assisti alguns jogos do Brasil, mas apenas os gols contra a Argentina. Acho que o Brasil tem um time impressionante, integraram alguns jovens que não estavam na equipe há dois anos. Acho que o Brasil está de volta ao topo", declarou o defensor, uma das referências da seleção alemã.

Os elogios de Hummels se somam aos de Joachim Löw, treinador da sua seleção. "Eu estou muito impressionado com o Brasil. Estou acompanhando o time e, do que eu tenho visto, eles com certeza superaram o 7 a 1", declarou na semana passada o treinador que comandou a Alemanha naquela semifinal da Copa.

Ainda com aproveitamento de 100%, a seleção de Tite acumulou na madrugada desta quarta-feira sua sexta vitória seguida nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa de 2018, ao derrotar o Peru por 2 a 0. Pelos cálculos da comissão técnica, o Brasil só precisa de um ponto para se garantir no Mundial da Rússia.