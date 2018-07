'O campeonato não se decide em um jogo só', diz Leão

SÃO PAULO - Após perder por 1 a 0 o clássico contra o Corinthians, no último domingo, a ordem no São Paulo é se reerguer. O técnico Emerson Leão pediu que seus jogadores esqueçam rapidamente o resultado e cobrou rápida recuperação. O treinador alertou que a equipe não tem tempo para lamentar e precisa tirar algumas lições da derrota.

"O campeonato não se decide com um jogo só. Tivemos chances. Fizemos as três alterações ofensivas, mas sabemos porque perdemos. Mesmo assim, nós fizemos uma fumaça grande com aquilo que tínhamos", declarou, citando as entradas de Maicon, Fernandinho e Osvaldo nas vagas de Casemiro, Jadson e Willian José, ao longo da partida.

Entre os pontos positivos da derrota, Leão apontou a atitude da equipe com um jogador a menos. Aos 15 minutos do segundo tempo, João Filipe foi expulso após entrada dura em Jorge Henrique. Ao invés de recuar, o São Paulo melhorou e equilibrou a partida, que vinha sendo dominada pelo Corinthians.

"A vibração com dez homens em campo foi maior, pois os dez tinham de jogar um pouco mais para substituir a falta de um. Dois marcaram três, três marcaram quatro. Arriscamos, o outro time ficou recuado. Nunca vi o Corinthians fazer cera e hoje (domingo) até o gandula fez", disse o técnico, aproveitando para criticar o rival.

E o São Paulo até teve a chance de empatar. No final do primeiro tempo, Cortez sofreu pênalti de Alessandro, mas Jadson chutou para fora. "Não fui feliz na hora do pênalti, mas nossa equipe lutou e poderíamos ter saído com o resultado melhor. Agora é erguer a cabeça e bola para frente. Se eu tivesse feito o gol, com certeza teríamos o empate ou, quem sabe, a vitória", apontou o meia.